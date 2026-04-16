Juan Andrés Vega Carranza acumula cinco días de ausencia en sus funciones tras su secuestro y posterior liberación, situación que ha generado incertidumbre en el municipio de Guerrero.

De acuerdo con reportes locales, el alcalde de Taxco no se ha presentado públicamente a trabajar desde el incidente, lo que ha detenido varias actividades del Ayuntamiento.

La ausencia también alcanza a regidores, mientras fuerzas de seguridad de alto nivel han llegado a la región, provocando un ambiente de “tensa calma”.

Reportes locales destacan ausencia del alcalde de Taxco

De acuerdo con reportes de medios locales de Guerrero, retomados en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Juan Andrés Vega Carranza no se ha presentado públicamente a trabajar desde el incidente.

Claudio Viveros, reportero en Taxco, señaló que el alcalde Juan Andrés Vega Carranza únicamente ha difundido un video tras su secuestro y el de su padre, el médico Juan Vega Arredondo.

Sin embargo, Vega Carranza no ha regresado a sus oficinas en la presidencia municipal ni a la sede alterna.

“Hoy se cumple el quinto día de ausencia del presidente municipal; no aparece públicamente, solo mediante algún video o fotografía. En sus oficinas dicen: ‘No existe’” Claudio Viveros, reportero en Taxco

Regidores de Taxco también se ausentan

Según el mismo reporte, la ausencia no se limita al alcalde, porque el periodista indicó que los regidores del municipio tampoco se han presentado a trabajar en los últimos días.

Aunque algunos trámites administrativos continúan operando con normalidad, la falta de autoridades ha afectado el funcionamiento de distintas áreas del gobierno municipal.

Incluso, se señala que varias actividades del Ayuntamiento se han visto detenidas desde la ausencia del alcalde de Taxco.

Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco evita dar declaraciones tras su liberación

El reportero Claudio Viveros informó que el 15 de abril de 2026 lograron contactar a Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco, quien fue víctima de secuestro junto con su hijo.

No obstante, el también director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” evitó dar detalles sobre lo ocurrido.

Durante el breve encuentro con medios, Vega Arredondo indicó que no podía hablar sobre su desaparición ni sobre las circunstancias de su localización, debido a que el caso continúa bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Asimismo, aclaró que su liberación no se trató de un rescate, sino de acuerdos alcanzados con las personas que los privaron de la libertad.