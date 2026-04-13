Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, fue reportado como desaparecido el 12 de abril de 2026.

Según versiones extraoficiales, un grupo del crimen organizado lo habría interceptado en la carretera Taxco–Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos, cuando circulaba en su automóvil particular.

La Fiscalía de Guerrero emitió una ficha de búsqueda y abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares, mientras continúan los operativos de localización.

A continuación te contamos quién es Juan Vega Arredondo con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Juan Vega Arredondo?

Juan Vega Arredondo es el director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza , quién según relatan versiones extraoficiales un grupo del crimen organizado lo privó de la libertad.

La desaparición ocurrió cuando el médico circulaba en su automóvil particular Jetta en la carretera Taxco – Cuernavaca a la altura de comunidad Los Pocitos y fue interceptado por este grupo criminal.

Tras pasar un par de horas de su desaparición del médico, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó su ficha de búsqueda, así como una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

Ficha de búsqueda de Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco (FGE Guerrero)

¿Qué edad tiene Juan Vega Arredondo?

De acuerdo con datos oficiales de la ficha de búsqueda de Juan Vega Arredondo, su fecha de nacimiento es el 27 de septiembre de 1957, por lo que este 2026 cumpliría 69 años de edad.

¿Quién es su esposa de Juan Vega Arredondo?

Al momento no hay información pública que indique quién es la esposa de Juan Vega Arredondo, mientras sigue desaparecido.

¿Qué signo zodiacal es Juan Vega Arredondo?

Al tener como fecha de nacimiento el 27 de septiembre, según el calendario astrológico a Juan Vega Arredondo le corresponde el signo zodiacal de Libra.

¿Cuántos hijos tiene Juan Vega Arredondo?

Por ahora se conoce que el hijo de Juan Vega Arredondo es Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco de Alarcón, quién suspendió sus actividades tras este reporte de desaparición.

¿Qué estudió Juan Vega Arredondo?

Se sabe que Juan Vega Arredondo estudió la Licenciatura en Medicina, al ser director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”.

¿En qué ha trabajado Juan Vega Arredondo?

La carrera de Juan Vega Arredondo como médico es reconocida en Guerrero, lo que lo llevó a ser el director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” en Taxco.

También el funcionario es cercano al senador morenista Félix Salgado Macedonio, quién se habría reunido con el médico poco antes de su desaparición.