Clara Brugada anunció que el ajolote monumental del Estadio Banorte será reinstalado la próxima semana en una nueva zona del recinto, tras haber sido retirado por motivos de protección civil.

“La próxima semana lo vamos a reinstalar, porque ya tiene su lugar definitivo, y vamos a ir con bombo y platillo a reinstalar el ajolote en el puente peatonal” Clara Brugada. Jefa de gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno de la CDMX aclaró que la decisión no obedeció a la FIFA, como se difundió en distintos reportes, sino a la necesidad de evitar riesgos por la concentración de visitantes alrededor de la escultura del axolote.

En ese sentido, Clara Brugada acusó una campaña de desinformación y defendió el derecho de la CDMX a promover símbolos rumbo al Mundial 2026.

Clara Brugada anuncia reinstalación de ajolote del Estadio Banorte

En el marco de la reinauguración del Estadio Banorte, el gobierno de la CDMX instaló en el puente peatonal del recinto, un ajolote monumental de cara a la inauguración del Mundial 2026.

“La próxima semana lo vamos a reinstalar, porque ya tiene su lugar definitivo y vamos a ir con bombo y platillo a reinstalar el ajolote en el puente peatonal porque nadie, ninguna institución, puede retirar esta figura” Clara Brugada. Jefa de gobierno de la CDMX

Sin embargo, semanas más tarde, el 16 de mayo, la figura fue retirada del sitio, hecho que fue atribuido en distintos reportes a la FIFA, ante lo cual Clara Brugada aclaró los hechos.

Cuestionada sobre el tema, la jefa de gobierno de la CDMX resaltó que fue por motivos de protección civil que el ajolote fue quitado de la zona, pero aseguró que se va a reinstalar.

Al abundar en detalles de lo ocurrido con la escultura, Clara Brugada sostuvo que el retiro temporal se determinó luego de que Protección Civil consideró un posible riesgo para los visitantes.

En especial porque destacó que era mucha gente la que se arremolinaba alrededor del ajolote para tomarse fotos, por lo que para su reinstalación se contempla otra zona del Estadio Banorte.

Clara Brugada niega que FIFA ordenara retirar ajolote

Al anunciar la reinstalación del ajolote del Estadio Banorte, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, negó que detrás del retiro de la figura estuviera la FIFA.

Sobre el punto, la mandataria cuestionó sobre la identidad del autor de la nota que difundió la versión, tras lo cual sentenció que el reporte es totalmente falso.

“¿Quién sacó esta nota que dice que se retiró, que el IMPI dio una comunicación, que la FIFA sacó el ajolote? Es mentira, totalmente es mentira” Clara Brugada. Jefa de gobierno de la CDMX

Luego de resaltar que la medida fue por motivos de Protección Civil, desmintió las versiones que afirman que el ajolote represente un conflicto de imagen con las mascotas del Mundil 2026.

En especial porque resaltó que la CDMX es la ciudad donde se va a llevar a cabo la inauguración del campeonato, y por ello “tiene todo el derecho de sacar símbolos para promover” el certamen.