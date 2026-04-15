Juan Andrés Vega Carranza agradeció el trabajo de Omar García Harfuch y al gobierno de Claudia Sheinbaum tras el operativo donde fue localizado junto con su papá.

El alcalde de Taxco, Guerrero, señaló que se encuentra agradecido con el apoyo para la localización de su padre y la suya.

Esto luego de que, la madrugada del 12 de abril desapareciera mientras buscaba a su padre, Juan Andres Vega Arredondo, secuestrado el 11 de abril.

Juan Andrés Vega Carranza agradece apoyo de Sheinbaum y García Harfuch por su localización

El alcalde Juan Andrés Vega Carranza compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió desde el gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el alcalde de Taxco, tanto él como su familia están bien, gracias a Dios y al trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Primero que nada quiero agradecer a Dios porque en los momentos más duros uno se aferra a su fe. Y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien. Agradezco profundamente el respaldo del gobierno de México encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el actuar del secretario de seguridad, el licenciado Omar García Harfuch” Juan Andrés Vega Carranza

Asimismo, agradeció el “respaldo incondicional” del gobierno de Evelyn Salgado y de las dependencias de seguridad por la búsqueda y localización del mismo alcalde y su padre.

“Actuaron con responsabilidad y compromiso, como siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo” Juan Andrés Vega Carranza

Juan Andrés Vega también agradeció a todos quienes estuvieron pendientes de la situación y aseveró que con su experiencia, confirmó que Taxco es “un pueblo lleno de personas buenas, trabajadoras y con un corazón profundamente humano”.

Juan Antonio Vega Carranza desapareció mientras buscaba a su papá

Juan Antonio Vega Carranza desapareció la madrugada del 12 de abril luego de sostener una reunión con Felix Salgado Macedonio, cuando buscaba a su papá, Juan Antonio Vega Arredondo.

De acuerdo con lo informado por Omar García Harfuch, la desaparición de ambos está vinculada a la Familia Michoacana; continúan las investigaciones.

Cabe señalar que horas después de su desaparición, tanto el alcalde de Tabasco como su padre, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”, fueron localizados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.