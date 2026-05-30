El entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que Neymar estará en el Mundial 2026 pese a tener una lesión.

Neymar llegó lesionado a la concentración de Brasil y generó dudas sobre si sería quitado de la lista de convocados para el Mundial 2026, por lo que Carlo Ancelotti desmintió los rumores que lo dejaban fuera.

Carlo Ancelotti ve a Neymar en el Mundial 2026 pese a la lesión. (quinto partido)

Neymar tiene una lesión en la pantorrilla derecha

Neymar llegó a la concentración de Brasil en helicóptero y cuando se le realizaron las pruebas médicas, se confirmó que tiene una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla derecha.

Pese a ello, Carlo Ancelotti defendió a Neymar y aseguró que “el jugador fue convocado porque tenía que serlo. Creemos que Neymar se recuperará lo antes posible. Está trabajando bien; tiene buen ánimo”.

El DT de la Selección de Brasil indicó que ya ha hablado con Neymar y el futbolista sabe el papel que tiene que desempeñar en el Mundial 2026.

¿Neymar podrá debutar con Brasil en el Mundial 2026?

Carlo Ancelotti reveló que la participación de Neymar en el Mundial 2026 dependerá del avance de su lesión, aunque indicó que la recuperación avanza rápido.

Neymar podría llegar al debut contra Marruecos o al segundo juego de Brasil en contra de Haití.