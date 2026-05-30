La lucha libre mexicana se encuentra de luto, luego de que se confirmara este viernes 29 de mayo la muerte del luchador “Tempo” tras ser víctima de un accidente en calles de CDMX.

De acuerdo con las autoridades, “Tempo” murió tras derraparse en su motocicleta y ser atropellado por una camioneta de carga pesada cuando transitaba sobre el Eje3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Iztacalco.

Muere luchador “Tempo” en accidente en CDMX; autoridades buscan al responsable

Este viernes se confirmó la muerte del luchador “Tempo”, luego de que fuera atropellado en la alcaldía Iztacalco cuando viajaba a bordo de su motocicleta en la colonia Barrio Los Reyes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) manifestó que su identidad fue confirmada luego de que entre sus pertenencias fuera encontrado un mallón posiblemente de luchador.

Además, peritos identificaron de manera visual tatuajes en el cuerpo de la víctima, los cuales imágenes permitieron identificar que se trataba de el luchador conocido como “Tempo”.

Luto en la lucha libre: murió “Tempo” en accidente en CDMX (TikTok / aralee_7)

El lugar del accidente fue acordonado por las autoridades, a la espera del levantamiento del cuerpo para ser trasladado hasta el anfiteatro correspondiente.

Autoridades llevarán a cabo la autopsia de ley, a la espera de que el cuerpo de la víctima sea reclamado por sus familiares.

En tanto, la SSC detalló que se dio parte al Ministerio Público, quien solicitó la revisión de las cámaras de vigilancia del C2 y C5 de la CDMX como parte de las investigaciones.

Lo anterior, con la intención de ubicar al presunto responsable de la muerte del luchador “Tempo” y deslindar responsabilidades con la ley.