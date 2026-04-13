Omar García Harfuch confirmó la localización con vida del alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el médico Juan Vega Arredondo.

Fueron localizados por personal de la Secretaría de seguridad del Estado de México el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril; ambos se encuentran a salvo.Se continuarán las operaciones para detener a los responsables. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ambos fueron encontrados a salvo tras un operativo federal coordinado que incluyó despliegues en tierra y apoyo aéreo en Guerrero, Morelos y Estado de México, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En las acciones participaron Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Las operaciones continuarán en la región para detener a los responsables de la privación de la libertad del alcalde Juan Andrés Vega Carranza y el médico Juan Vega Arredondo.

Localizan a Juan Andrés Vega Carranza y a su padre; Harfuch lo confirma (Especial)

Operativo conjunto logra el rescate del alcalde de Taxco y su padre

La localización de Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el médico Juan Vega Arredondo se logró gracias a un operativo federal coordinado que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros.

En estas acciones participaron de manera efectiva la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fue específicamente el personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México quien logró ubicar al alcalde y a su padre, trabajando en conjunto con las autoridades de Guerrero.

Las autoridades señalaron que, tras el rescate, las operaciones continuarán en la zona para lograr la detención de los responsables de la privación de la libertad.

Antecedentes de la desaparición de Juan Vega Arredondo

El médico Juan Vega Arredondo, de 68 años y titular del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”, había sido privado de su libertad el sábado 11 de abril de 2026.

Tras este evento, se activaron alertas por la presunta desaparición del alcalde Juan Andrés Vega Carranza, cuya ausencia generó una crisis de seguridad y preocupación entre los habitantes de la región norte de Guerrero.

Durante la búsqueda, que inició formalmente con recorridos de campo y filtros de seguridad el domingo 12 de abril, se mantuvieron vigilancias permanentes en municipios como Taxco de Alarcón, Tetipac y Pilcaya.

En el operativo también colaboraron las administraciones estatales de Morelos y el Estado de México, logrando finalmente un resultado positivo con la localización de ambas víctimas el lunes 13 de abril de 2026.