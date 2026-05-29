Adrián Chávez López, director del Hospital Infantil de México, murió el 28 de mayo, cuatro días después de que médicas pasantes lo denunciaran por presuntos actos de acoso sexual.

La Comisión Nacional de Arbitraje de México (CNAM) confirmó la noticia en un comunicado, expresando su pesar por el fallecimiento del doctor Adrián Chávez López.

Esta semana, médicos residentes llevaron a cabo un paro laboral y formaron una coalición, luego de denunciar actos abusivos en el Hospital Infantil de México entre los que se incluyeron:

Sexual acoso

Abuso de autoridad

Hostigamiento dentro del hospital

Adrián Chávez López murió (Especial)

CNDH exigió investigar denuncias de acoso contra Adrián Chávez López en el Hospital Infantil

Un día antes de confirmarse la muerte del doctor Adrián Chávez López, la CNDH había informado que médicas pasantes habían presentado denuncias formales ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Además, el organismo había instado a que no hubiera impunidad ante las acusaciones de acoso, situación que incluso provocó paros en las áreas no urgentes del Hospital Infantil de México.

Hasta ahora, el hospital no ha comunicado quién asumirá la dirección general ni si las protestas de las médicas pasantes seguirán después del fallecimiento de Adrián Chávez López.

Dr. Adrián Chávez López (Directorio del Hospital Infantil de México Federico Gómez)

¿De qué murió Adrián Chávez López, director del Hospital Infantil de México?

De manera extraoficial, se informó que el doctor Adrián Chávez López murió por un infarto fulminante.

Personas cercanas al director del Hospital Infantil de México dijeron que su estado se agravó luego de los señalamientos de acoso.