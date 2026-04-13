La presunta desaparición del alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, encendió las alertas este lunes, días después del secuestro de su padre, el médico Juan Vega Arredondo.

Reportes señalan que el alcalde de Taxco no ha sido localizado, lo que ha generado preocupación entre autoridades y habitantes de la región norte del estado.

La Fiscalía de Guerrero mantiene operativos de búsqueda en coordinación con los tres niveles de gobierno, en un contexto marcado por la violencia y los recientes casos de secuestros y desapariciones.

Reportan desaparición del alcalde de Taxco tras secuestro de su padre en Guerrero

El caso de la supuesta desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, edil de Taxco, Guerrero, se da tras la privación de la libertad de su padre, Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”, quien fue secuestrado por un grupo armado el pasado 11 de abril.

Según información oficial, la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por la desaparición del médico de 68 años de edad, quien fue visto por última vez en Taxco antes de perderse su rastro.

Los primeros reportes indican que hombres armados habrían interceptado al padre del alcalde, Juan Vega Arredondo, lo que detonó un operativo de búsqueda en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

En este contexto, la ausencia del alcalde Juan Andrés Vega Carranza ocurre en medio de la tensión generada por estos hechos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su posible desaparición o paradero.

La situación ha puesto nuevamente en el foco la crisis de seguridad en Taxco, Guerrero en donde en los últimos años se han registrado diversos hechos violentos, incluidos secuestros y desapariciones.

Hasta ahora, autoridades estatales mantienen operativos para localizar tanto al padre del edil como al propio alcalde, sin que se reporten avances concluyentes.