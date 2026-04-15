Félix Salgado Macedonio descartó buscar la gubernatura de Guerrero en las elecciones 2027 sin el respaldo de Morena.

“Si a mí Morena me dice, órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy”. Félix Salgado Macedonio, senador de Guerrero por Morena

Desde el Senado, afirmó que su futuro político dependerá de la decisión de Morena y que no tiene intención de acudir al Tribunal Electoral ni de competir por la vía independiente.

Aunque expresó su interés en dirigir Guerrero, reconoció que la norma contra el nepotismo que Morena aplicará para las elecciones 2027 le impediría suceder a su hija, Evelyn Salgado, actual gobernadora del estado.

Evelyn y Félix Salgado (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio descarta buscar gubernatura de Guerrero en 2027 sin Morena

Desde el Senado, Félix Salgado Macedonio dejó claro que su futuro está en manos de Morena, pues será el movimiento quien decida si contiende para gubernatura de Guerrero en 2027 o no.

Pese a la intención de Salgado Macedonio de dirigir Guerrero, la norma contra el nepotismo, que Morena cumplirá desde 2027, no permitiría que el senador sea el sucesor de su hija, Evelyn Salgado.

Salgado Macedonio señaló que, si Morena no lo elige para la candidatura en Guerrero, no tiene la intención de irse con otro partido, ir por la vía independiente o presentarse ante el TEPJF.

“Yo no voy a ningún tribunal, yo no voy a ningún partido, yo no busco la figura independiente, yo soy de Morena. Estoy en Morena y aquí voy a continuar”. Félix Salgado Macedonio, senador de Guerrero por Morena

Cabe mencionar que Morena ya ha dejado en claro que quienes aspiren a las gubernaturas no deben tener vínculos familiares con los mandatarios que dejarían el cargo, con el fin de evitar el nepotismo.

Salgado Macedonio en la encuesta MetricsMx

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el senador Félix Salgado Macedonio lidera la intención de voto con un 11.6%.

Le siguen de cerca Beatriz Mojica Morga con un 9.4% y Rogelio Ortega Martínez con un 9.2%.

Más rezagados se encuentran Abelina López Rodríguez (7.9%) y Pablo Amílcar Sandoval (5.2%).

No obstante, el dato más significativo es que el 32.5% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de estos perfiles, mientras que un 17.9% aún no ha definido su postura.