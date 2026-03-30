El diputado Ricardo Monreal negó que Félix Salgado Macedonio tenga planeado abandonar Morena, tras sus críticas de nepotismo contra la dirigencia y por no permitirle contender por la gubernatura en Guerrero en 2027.

“Félix no se va a ir a ninguna parte, lo conozco bien. Félix se mantendrá leal a Morena”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

A decir de Ricardo Monreal, Félix Salgado seguirá trabajando al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, describiéndolo como un “activo valioso” y “leal” de Morena.

En cuanto al caso de su hermano, Saúl Monreal, aseguró que también estará siempre al lado de la presidenta Sheinbaum y continuará luchando dentro de las filas de Morena pese a sus desacuerdos.

Ricardo Monreal descartó una ruptura de Félix Salgado Macedonio o de Saúl Monreal con Morena

En días recientes, Salgado Macedonio denunció incongruencias en Morena por apoyar los estatutos de antinepotismo y negarle la candidatura en Guerrero.

En ese contexto, Ricardo Monreal negó que Félix Salgado tenga planeado salir de Morena para buscar la candidatura con otro partido en Guerrero, estado actualmente gobernado por su hija Evelyn Salgado.

Félix Salgado cuestiona antinepotismo en Morena: “tienen a su familia en el poder” (Yazmin Betancourt)

Monreal también fue cuestionado por la permanencia de su hermano Saúl Monreal en Morena, quien -se especula- buscaría el respaldo de otro partido para gobernar Zacatecas tras haber sido impedido por las medidas de antinepotismo.

“Conozco a mi familia. Podría asegurar que Saúl Monreal estará siempre al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Que estará luchando siempre en Morena” Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal se refirió a Saúl Monreal como uno de los “herederos del movimiento”, señalando que, con el retiro de viejos militantes, figuras como Saúl deberán “tomar la batuta” y encabezar las luchas futuras de Morena.