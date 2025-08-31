Yeri Mua y su familia fueron amenazados para no presentarse en su show de Tijuana, Baja California el 14 deseptiembre y todos se preguntan ¿qué es F.E.S.? el grupo que se atribuye las amenazas de muerte contra la influencer veracruzana.

Al estilo narco, la F.E.S. hizo advertencias con narcomantas en la ciudad, por lo que ciudadanos de Tijuana, Baja California comenzaron a hacer publicaciones en redes sociales.

Yeri Mua está programada para presentarse el 14 de septiembre en la Feria Nacional de Tijuana 2025, Baja California, a pesar de las amenazas de muerte de la F.E.S.

¿Qué es F.E.S.? El grupo criminal que refrenda amenazas de muerte contra Yeri Mua

F.E.S. se describe como una “comunidad” en redes sociales aunque dejan ver que sería un grupo criminal por la forma de operar con amenazas, narcomantas y uso de armas de fuego.

Sus supuestos miembros hacen referencia a que “hay Lonche pa rato” en referencia a un influencer de nombre Víctor Ordoñez con quien la veracruzana habría tenido un conflicto en redes sociales recientemente.

De hecho, lo reconocen como líder de esa comunidad y se refierenn a él como “el patrón”.

En redes sociales y ante el incremento de la polémica señalaron “la que empezó todo esto fue ella”.

Además, en el mensaje sale en defensa del Lonche de quien defienden es mentira que haya sido infiel a su novia. También mencionan a otro influencer que llaman Wilito.

La F.E.S. reconoce que están detrás de las amenazas en contra de Yeri Mua y las refrenda.

“Que ya se deje de mamadas porque ya estuvo bueno, nunca le había pasado esto que la amenazaran a la muy estúpida pero por primera vez la FES la estamos parando de culo y enseñándole que le tiene que bajar mucho de huevos” F.E.S.

El grupo defiende que el Lonche, originario de Los Mochis, Sinaloa y es difamado y en realidad tiene un trabajo derecho, señalan, no obstante, las amenazas han sido con una especie de sable y se agregan imágenes con armas de fuego.

¿Qué es F.E.S.? El grupo criminal que deslinda al Lonche pero lo defiende con amenazas de muerte a Yeri Mua

La F.E.S. se burló de Yeri Mua por anunciar que iniciaría acciones legales con abogados y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La F.E.S. se adjudicó las amenazas y posibles ataques contra Yeri Mua y deslindó de cualquier situación al Lonche, no obstante, lo defendió a capa y espada.

“Que quede claro que todo lo que le estamos mandando y las amenazas son por parte de la F.E.S. y toda la responsabilidad la tenemos nosotros y nos hacemos responsables por lo que le pase, deslindamos a Lonche de huevito (Víctor Ordoñez)” F.E.S.

Yeri Mua cuestiona si F.E.S. son narcos

La propia Yeri Mua no sabe si la F.E.S. es un grupo criminal pequeño o un cártel por lo que pidió que los investiguen, así como las amenazas en su contra.