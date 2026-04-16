La senadora de Morena, Imelda Castro, reconoció que podría solicitar licencia como legisladora para perfilarse como candidata a la gubernatura de Sinaloa rumbo a las elecciones de 2027.

“No se puede pensar en ningún tipo de licencia mientras no haya una convocatoria [...] Cuando la haya yo creo que lo más honesto, lo más ético es pedir licencia” Imelda Castro, senadora de Morena

En entrevista para medios, Imelda Castro señaló que por ahora no hará ningún movimiento hasta que Morena emita la convocatoria para elegir a la persona que coordinará los Comités de Defensa de la Transformación en Sinaloa.

Imelda Castro, senadora por Morena (Ig: @imeldacastromx)

Imelda Castro confía en la permanencia de Morena en Sinaloa para 2027

Cuestionada por medios, Imelda Castro comentó que los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional el 7 de marzo establecen reglas claras para quienes busquen participar en el proceso interno.

Asimismo, comentó que el registro interno de Morena está previsto para el 22 de junio, por lo que, mientras no exista convocatoria, no solicitará licencia ni emprenderá medidas anticipadas.

Aunque no confirmó sus aspiraciones electorales propiamente, señaló que en este momento, todas las encuestas señalan que en Sinaloa seguirá gobernando Morena en los próximos años.

Imelda Castro reconoce retos de seguridad en Sinaloa

La senadora Imelda Castro también habló sobre los retos de seguridad en Sinaloa y afirmó que la pacificación del estado es una tarea del Estado mexicano, de todos y de todas.

“Entonces la construcción de paz de Sinaloa es de todos y de todas, desde la cultura, desde el deporte, desde la economía" Imelda Castro, senadora de Morena

Aunque mencionó que la entidad atraviesa una crisis derivada de reacomodos criminales desde 2024, destacó que Sinaloa cuenta con una ciudadanía trabajadora y un gran potencial económico y cultural.

Es de recordar que acuerdo con los tiempos establecidos por Morena, los 17 coordinadores estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027 quedarían definidos en agosto.