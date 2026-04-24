De frente a las elecciones de 2027, la alcaldesa Abelina López reveló cuáles son sus planes para cuando termine su segundo período frente Acapulco, Guerrero; ¿buscará la reelección?

Luego de que Esthela Damián revelara sus aspiraciones a la gubernatura de Guerrero por Morena, Abelina López se destapó y dijo que ella también se perfila para participar en el proceso.

Abelina López dejaría Acapulco para buscar gubernatura de Guerrero con Morena

A pocos meses de que inicie el periodo electoral para los comicios de 2027, diversos perfiles de Morena han comenzado a externar sus aspiraciones por la gubernatura de Guerrero, entre ellos, Abelina López.

Abelina López Rodríguez (Abelina López Rodríguez / Facebook)

Tal es el caso de Esthela Damián, quien era la consejera jurídica de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ella no sería la única aspirante que buscaría la gubernatura de Guerrero con Morena.

Abelina López le dio la bienvenida a Esthela Damián a Acapulco y reiteró que en “los caminos de la democracia cabemos todos”, pues ella también estaría buscando la candidatura.

La alcaldesa Abelina López, que ha estado frente Acapulco desde 2021, dijo que va a esperar los tiempos que marca y que será el pueblo quien decida, reiterando sus aspiraciones:

“Vamos a esperar el tiempo, lo que marca la ley. Solo digo que Abelina va”. Abelina López

Cabe recordar que si desea buscar la candidatura para ser gobernadora de Guerrero, Abelina López tendría que separarse de su cargo como presidenta municipal de Acapulco.

Otros perfiles de Morena que se han destapado para la gubernatura de Guerrero son Beatriz Mojica, quien solicitará licencia en el Senado, y Felix Salgado, aunque la ley contra el nepotismo se lo impediría.