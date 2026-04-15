Geraldine Ponce oficializó su intención de contender por la gubernatura de Nayarit en las elecciones de 2027.

“Participaré con la convicción de que este proceso debe ser sano, respetuoso y centrado en las causas que defendemos, privilegiando la no agresión, el respeto a la militancia y la lealtad irrestricta al proyecto de transformación que encabeza nuestra presidencia”. Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic

En una carta dirigida a la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, la alcaldesa de Tepic aseguró que su decisión responde al compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y no a aspiraciones personales.

En ese sentido, Geraldine Ponce llamó a la unidad del movimiento, retomando palabras de Claudia Sheinbaum sobre evitar divisiones, y reiteró su lealtad a Morena, al legado de AMLO y al gobierno de Miguel Ángel Navarro.

¿Quién es Geraldine Ponce? (Redes sociales)

Geraldine Ponce llama a la unidad tras anunciar su intención de gobernar Nayarit

En su comunicado, Geraldine Ponce recordó que Nayarit está próximo a determinar quién será la próxima Coordinadora o el Coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en las elecciones 2027.

En ese contexto, informó que asumirá el compromiso de representar con responsabilidad a Morena en Nayarit, “poniendo siempre por delante los principios que nos dan identidad como movimiento”, agregó.

“Estoy convencida de que la fortaleza de nuestro movimiento radica en la capacidad de hacer política con altura, cuidando siempre la unidad y el bienestar del pueblo por encima de cualquier interés personal” Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic

En el documento, Geraldine Ponce indicó que el movimiento debe mantenerse unido y actuar con altura política, retomando palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la importancia de no apostar a la división.

Agregó que los nayaritas desean ver a sus representantes trabajar en unidad, pues señaló que en el estado se ha construido un camino en el que no hay cabida para señalamientos innecesarios entre compañeros.

Comunicado de Geraldine Ponce (Captura de pantalla)

Comunicado de Geraldine Ponce (Captura de pantalla)





Comunicado de Geraldine Ponce (Captura de pantalla)

Geraldine Ponce reitera lealtad a Morena y Sheinbaum

En su misiva, Geraldine Ponce destacó que Morena ya tiene un camino construido en Nayarit durante años bajo el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, conquista que, reiteró, debe honrarse con unidad.

“Reafirmo mi compromiso de contribuir con mi testimonio y acción a que Morena continúe siendo la esperanza de México y el instrumento de transformación que el pueblo ha construido con dignidad y conciencia”. Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic

Finalmente, Geraldine Ponce reafirmó su lealtad al proceso encabezado por Claudia Sheinbaum y al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Geraldine Ponce en la encuesta MetricsMx

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, ante la pregunta de quién es el favorito para representar a Morena, Héctor Santana obtuvo un 27.8% de las menciones, seguido por Geraldine Ponce con el 16.1%.

En posiciones posteriores se ubican Jasmine Bugarín (9,7%) y Pavel Jarero (9,4%).

Es relevante destacar que un 21,2% de los consultados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados por Morena.