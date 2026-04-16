En un movimiento estratégico rumbo a las elecciones de 2027, Luisa Alcalde anunció el nombramiento de Citlalli Hernández como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

La decisión de poner a Citlalli Hernández al frente, tomada por unanimidad en el Comité Ejecutivo Nacional, busca fortalecer la estructura interna del partido y consolidar alianzas con el PT y el PVEM.

Hernández, quien renunció a la Secretaría de las Mujeres para asumir este encargo, tendrá como principal reto coordinar la mesa de alianzas y preparar la organización electoral rumbo a las elecciones 2027.

“Vamos a un 2027 a mantener nuestros gobiernos estatales, nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido, la unidad. Morena, PT y Verde seguiremos haciendo historia” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones

Citlalli Hernández reconoce los desafíos de Morena para las elecciones 2027

La principal encomienda de Citlalli Hernández será dar seguimiento permanente a la mesa de alianzas y organizar la estructura interna para una elección donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y ayuntamientos en 30 entidades federativas.

“El pueblo de México quiere una transformación y siempre hay quienes buscan detener y tergiversar la transformación, quienes buscan difundir mentiras, difundir odio. Vamos a un 2027 a mantener nuestros gobiernos estatales, nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido, la unidad. Todo el pueblo de México respalda a nuestra presidenta, respalda nuestro movimiento y juntos, Morena, PT y Verde seguiremos haciendo historia” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones

Luisa Alcalde subrayó que el compromiso de Hernández será fundamental para “fortalecer a Morena desde esta trinchera” y asegurar la continuidad del proyecto de transformación

El regreso a la vida partidista de Citlalli Hernández

Para asumir este nuevo encargo, Citlalli Hernández presentó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal.

Según explicó Luisa Alcalde, la invitación se le extendió desde hace semanas con el objetivo de aprovechar su experiencia en la construcción de alianzas y procesos internos, tras haber participado en tres procesos electorales previos desde la secretaría general del partido.

Al respecto, Citlalli Hernández señaló que su decisión, aunque no fue sencilla, responde a la convicción de que en el movimiento se priorizan los “encargos sobre los cargos”.