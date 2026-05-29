David Mendoza Díaz, alias “El Deivid”, quien es identificado como un presunto líder del grupo criminal conocido como La Chokiza, fue vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de una Autoridad Judicial vinculación a proceso en contra de David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”, considerado principal generador de violencia del grupo delictivo autodenominado “La Chokiza”" FGJEM

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por medio de un comunicado en el que explicó detalles del caso de secuestro exprés por el que se señala al sujeto.

De la misma forma, la dependencia estatal resaltó que las investigaciones en torno a “El Deivid”, lo ubican por ser un importante generador de violencia.

“El Deivid”, presunto líder de La Chokiza, fue vinculado a proceso por secuestro exprés

Por su presunta participación en un caso de delito de secuestro exprés, “El Deivid”, quien es señalado por ser supuesto líder de La Chokiza, fue vinculado a proceso.

En su comunicado, la FGJEM informó que un juez resolvió vincular a proceso a presunto jefe criminal luego de que calificó como suficientes los elementos de prueba que presentó el Ministerio Público.

Detienen a “El Deivid” en el AICM; objetivo prioritario ligado a La Chokiza (Fiscalía Edomex)

Se consideró que pruebas acreditan la probable participación del imputado en hechos que se registraron durante el mes septiembre de 2025 en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima fue privada de la libertad por 3 sujetos, entre ellos “El Deivid”, quienes se ostentaron como integrantes de La Chokiza.

Al concretar la retención ilegal, los agresores exigieron una cuota económica para permitirle continuar con sus actividades comerciales y bajo amenazas de muerte, lo que derivó en la acusación formal.

“El Deivid” fue detenido en la CDMX

El 22 de mayo, autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión contra David Mendoza Díaz, alias “El Deivid”, señalado por la Fiscalía mexiquense como generador de violencia.

La captura se realizó en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en coordinación con la Fiscalía capitalina y elementos de la Secretaría de Marina.

La acción derivó de la orden judicial obtenida por la FGJEM, tras acreditar su probable participación en el delito de secuestro exprés cometido en septiembre de 2025 en Ecatepec.

La Fiscalía estatal destacó que “El Deivid” es considerado principal generador de violencia en la región, vinculado a actividades de extorsión y amenazas sistemáticas atribuidas al grupo delictivo La Chokiza.