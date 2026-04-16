Andrea Chávez solicitó licencia de su puesto como legisladora de Morena en la Cámara de Senadores, situación que agita la carrera por la gubernatura de Chihuahua de cara a las elecciones de 2027.

Según se informó en un comunicado oficial, el Pleno del Senado aprobó la licencia de Andrea Chávez para ausentarse de su cargo por tiempo indefinido a partir del 15 de abril.

“Acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua”, es el objetivo de la licencia solicitada por Andrea Chávez

Ante la solicitud de licencia de Andrea Chávez, las y los senadores aliados se mostraron a favor y resaltaron el papel que la morenista desempeñará en Chihuahua en favor de la Cuarta Transformación.

“Tu trabajo, tu talento y porque sabemos que Chihuahua es tu futuro” Maki Esther Ortiz Domínguez, senadora del PVEM

Andrea Chávez, senadora. (@AndreaChavezTre)

Por su parte, Andrea Chávez, quien tiene siete meses de embarazo, informó en redes que dejó el Senado para "atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua“.

A su vez, Andrea Chávez dejó claro que su salida del Senado de la República no significa un retiro de la vida pública, sino el inicio de una nueva etapa política. “No me voy, regreso. Los que se van son ellos”.

Licencia de Andrea Chávez agita la carrera por Chihuahua 2027 (Captura de pantalla)

Andrea Chávez acusa corrupción y “nóminas secretas” en Chihuahua al dejar el Senado

En un video difundido en redes, Andrea Chávez anunció que dejó temporalmente el Senado para regresar a Chihuahua y enfrentar lo que describió como un poder político marcado por prácticas de corrupción y abuso.

Chávez señaló que en la entidad persisten estructuras que, según ella, han hecho de “la corrupción, el nepotismo, la venganza y las nóminas secretas" la forma de vida de la política en Chihuahua.