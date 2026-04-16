La senadora morenista Beatriz Mojica adelantó que ya trabaja en solicitar su licencia en el Senado de la República, con miras a competir por la gubernatura de Guerrero en las elecciones 2027.

“Estoy preparando ya mi licencia en el Senado de la República para estar lista en cuanto salga la convocatoria y para participar para los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación” Beatriz Mojica, senadora de Morena

Cuestionada por medios en el Senado, Beatriz Mojica destacó que el proceso interno se definirá por encuestas y aseguró que será el pueblo de Guerrero quien elija al candidato de Morena en el 2027.

Beatriz Mojica Morga, primera senadora afromexicana en el Congreso. (@Beatriz_Mojica/X(antes Twitter) )

Beatriz Mojica niega conflicto con Félix Salgado por intereses en Guerrero

Sobre un posible conflicto con Félix Salgado Macedonio por la candidatura de Guerrero, la senadora Beatriz Mojica negó que haya roces entre ambos por sus intereses para dirigir los comités de defensa en Morena.

“Nosotros tenemos que someternos a la voluntad del pueblo y desde luego a la reglamentación del partido” Beatriz Mojica, senadora de Morena

Beatriz Mojica hizo énfasis en que en Morena existe igualdad entre hombres y mujeres, por lo que el resultado de las candidaturas será definido únicamente por el pueblo de Guerrero.

Félix Salgado Macedonio (DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Licencia de Beatriz Mojica podría ocurrir antes tras llamado de Sheinbaum

En la misma entrevista, la también activista afromexicana explicó que la convocatoria para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero se publicará en junio.

En ese sentido, Beatriz Mojica indicó que solicitará su licencia en el mismo periodo, aunque se prevé que lo haga antes, atendiendo al llamado de Claudia Sheinbaum para que renuncien ya quienes aspiren a una candidatura.

“Como lo mencioné el otro día, quién quiera acceder a una candidatura y trabaje en el Gobierno de México ya debe renunciar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del jueves 16 de abril de 2026, la presidenta de México destacó que esta medida tiene como objetivo evitar campañas adelantadas y asegurar un proceso electoral transparente.

Beatriz Mojica en la encuesta MetricsMx

En la encuesta MetricsMx, el senador Félix Salgado Macedonio lidera la intención de voto con un 11.6% en Morena.

Le siguen de cerca Beatriz Mojica Morga con un 9.4% y Rogelio Ortega Martínez con un 9.2%. Más rezagados se encuentran Abelina López Rodríguez (7.9%) y Pablo Amílcar Sandoval (5.2%).

No obstante, el dato más significativo es que el 32.5% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de estos perfiles, mientras que un 17.9% aún no ha definido su postura.