En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián perfila su candidatura a Guerrero con Morena y con una apuesta por la unidad.

Tras apenas dejar su cargo el día de ayer 30 de abril, Esthela Damián se dice contenta de buscar la candidatura por Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

“Yo voy por la unidad… estoy abierta y he estado dialogando con compañeros y compañeras que tenemos una causa en común, que se llama guerrero”. Esthela Damián

La consigna de Esthela Damián es la unidad rumbo a candidatura en Guerrero

Esthela Damián ha fijado su consigna rumbo a candidatura en Guerrero bajo la unidad por el estado que la vio nacer.

“Mi consigna es la de la unidad, mi consigna es trabajar, mi consigna es que Morena este segundo tramo de la transacción continúe en mi estado, mi rai, ahí nací, ahí estudie”. Esthela Damián

Por lo que Esthela Damián se dijo muy contenta de este nuevo camino rumbo a las elecciones de 2027 para apostar por Guerrero con Morena.

Así como Esthela Damián apuntó el ser respetuosa en todas las reglas que se establezcan para la candidatura con Morena y posibles coaliciones, pues “mi compromiso con Guerrero y con mis compañeros”, expresó.

Esthela Damián ya busca acciones para perfilar candidatura a Guerrero con Morena

Ante la pregunta de lo que sigue tras renunciar a la consejería jurídica de la Presidencia, Esthela Damián apuntó que sus acciones para perfilar candidatura a Guerrero con Morena ya se están trabajando.

Por lo que tras dejar su puesto, ahora Esthela Damián está en busca el diálogo entre compañeros con el objetivo de buscar el trabajo para seguir en sus acciones rumbo a las elecciones de 2027.

Y pese a tener un gran trabajo por delante, ante otros posibles candidatos con mayor popularidad, Esthela Damián se dijo tranquila y segura, pues su trabajo la respalda sin temor a nada.