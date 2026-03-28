Félix Salgado, senador de Morena y padre de la gobernadora Evelyn Salgado, cuestionó las políticas de antinepotismo del partido al señalar que algunos militantes “tienen a su familia en el poder”.

“Dicen ‘es que estamos en contra del nepotismo’. Sí, pues, pero tienes metida a tu familia en el poder” Félix Salgado, senador de Morena

Aunque Félix Salgado no se dirigió a un compañero en específico, fue enfático en señalar que es una contradicción que militantes con familiares en el poder se opongan a su candidatura en Guerrero.

Félix Salgado Macedonio (DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Félix Salgado llama a que ningún militante tenga familiares en el poder por congruencia

A través de su perfil de Facebook, Félix Salgado refrendó su lealtad a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero criticó los estatutos del partido en cuanto a temas de nepotismo.

A decir de Félix Salgado, si la dirigencia quiere implementar medidas de antinepotismo, entonces lo más congruente sería que ninguno de sus militantes tenga a familiares en el poder.

“Ahí hay una para una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos ¿Estamos contra el nepotismo? Pues ningún familiar en el poder, es el nepotismo” Félix Salgado, senador de Morena

Pese a que Félix Salgado no dio nombres, algunos consideran que se refirió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ya que su hermana, Bertha Alcalde Luján, es titular de la FGJ en la CDMX.

Previo al mensaje de Salgado, Luisa María Alcalde insistió en que no otorgarán candidaturas de Morena para la elección de 2027 a familiares de quienes actualmente son gobernantes.

Félix Salgado critica a alcaldes de Morena escoltados

En otro tema, Félix Salgado también arremetió contra los alcaldes de Morena que disponen de fuertes anillos de seguridad, pues, en su opinión, dan una mala imagen al partido.