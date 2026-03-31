El senador Félix Salgado Macedonio negó haber señalado a la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, de ser un caso de nepotismo al interior del partido e incluso le refrendó su respeto hacia su persona y carrera.

“Mi respeto absoluto para mi presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Yo la quiero, la admiro y la respeto” Félix Salgado Macedonio, senador de Morena

La aclaración ocurre luego de que Félix Salgado Macedonio criticara las prácticas de nepotismo al interior de Morena, situación que algunos relacionaron de manera directa con la dirigente Luisa Alcalde.

Félix Salgado Macedonio descarta casos de nepotismo en la familia de Luisa Alcalde (Cuartoscuro )

Félix Salgado Macedonio descarta casos de nepotismo en la familia de Luisa Alcalde

Félix Salgado Macedonio hizo un llamado a medios a no tergiversar sus declaraciones, mismas en las que acusaba la incongruencia de las medidas de antinepotismo que ha adoptado Morena.

Señaló que en ningún momento acusó a Luisa Alcalde o a su familia de ser casos de nepotismo, a quienes además reconoció como gente trabajadora, honesta y capaz, que se han ganado sus puestos a base de esfuerzo.

En ese sentido, Salgado Macedonio sostuvo que no puede haber nepotismo en la familia de Luisa Alcalde debido a que ella no es gobernadora y no designó a ninguna persona allegada en algún puesto.

Un día antes, Félix Salgado cuestionó las políticas de antinepotismo del partido al señalar que los militantes que se oponen a su candidatura en Guerrero son los mismos que “tienen a su familia en el poder”.

“Dicen ‘es que estamos en contra del nepotismo’. Sí, pues, pero tienes metida a tu familia en el poder” Félix Salgado Macedonio, senador de Morena

Pese a que Félix Salgado no dio nombres en ese momento, algunos consideraron que se refirió a la dirigente nacional de Morena Luisa María Alcalde, ya que su hermana, Bertha Alcalde Luján, es titular de Fiscalía en CDMX.