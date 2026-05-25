La crisis turística en Cancún, Tulum y Playa del Carmen ha preocupado tanto al gobierno como a los comerciantes y habitantes del estado de Quintana Roo.

Pues se ha registrado una baja ocupación hotelera y recortes de personal, incluso antes de temporada baja, por lo que algunas imágenes en redes sociales han hecho especular las razones de la caída del turismo en Quintana Roo.

Cancún y Playa del Carmen en crisis: playas vacías, despidos y turistas huyendo

Cancún y Playa del Carmen enfrentan una de las peores temporadas en años, pues hoteles reportan ocupaciones históricamente bajas incluso antes de la temporada baja, lo que ha provocado recortes de personal masivos y una alerta entre empresarios del sector.

Imágenes compartidas en redes muestran zonas hoteleras semivacías, playas cubiertas de sargazo y un panorama desolador en uno de los principales destinos del Caribe mexicano.

La situación genera preocupación entre locatarios, taxistas y prestadores de servicios de Quintana Roo que dependen directamente del turismo.

Por lo que, estas serían las razones que usuarios en redes aseguran, serían causantes de la crisis del turismo en Quintana Roo; específicamente en Cancún y Tulum:

Sargazo que sigue llegando en grandes cantidades

Turistas y residentes denuncian constantes quejas por inseguridad

Extorsiones

Abusos de taxistas y sobreprecios en servicios

Cancún, Quintana Roo, listo para las vacaciones de verano 2025 (Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

Estas situaciones han dañado gravemente la imagen de Quintana Roo, provocando que cada vez más viajeros elijan alternativas como Los Cabos, Baja California Sur o República Dominicana, donde encuentran mejor relación calidad-precio y mayor seguridad.

De igual forma, los usuarios en redes sociales relatan experiencias negativas en Cancún y Tulum: desde cobros excesivos hasta malas actitudes de algunos prestadores de servicios. “Prefiero pagar más en otro lugar que ser estafado en Cancún”, es uno de los comentarios más repetidos.

Y es que de no tomarse medidas urgentes en Quintana Roo como la limpieza de playas, control de precios y seguridad, la temporada de verano podría ser aún más desastrosa.

Las autoridades municipales y estatales han sido cuestionadas por la falta de estrategias efectivas para revertir esta crisis de turismo en Quintana Roo que amenaza miles de empleos en la región.