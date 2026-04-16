Claudia Sheinbaum reiteró que los funcionarios que aspiren a competir en las elecciones de 2027 deberán renunciar ya a sus cargos públicos.

“Como lo mencioné el otro día, quién quiera acceder a una candidatura y trabaje en el Gobierno de México ya debe renunciar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde la mañanera del jueves 16 de abril de 2026, la presidenta de México subrayó que esta medida busca evitar campañas anticipadas y garantizar un proceso electoral transparente.

Aunque aún no son tiempos oficiales de las elecciones 2027, Sheinbaum insistió en que quienes deseen participar en la contienda deben dejar sus responsabilidades en el gobierno de México.

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