La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que las autoridades dan seguimiento a la investigación abierta contra el alcalde de Metepec, Fernando Flores, tras los hechos ocurridos en el club deportivo La Asunción en Metepec.

“Se está dando la atención y el seguimiento sobre la investigación de acuerdo con la denuncia que se presentó. Estamos en ello, lamentable” Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México

🚨 “¡Lamentable!”: Así calificó la gobernadora del Edomex @delfinagomeza los hechos ocurridos en Metepec,donde el alcalde Fernando Flores irrumpió en un club privado acompañado de escoltas armados para agredir a un ciudadano.



La mandataria aseguró que el caso ya es investigado.… pic.twitter.com/BdxUTKK33V — AD Noticias (@ADNoticiasMex) June 8, 2026

Delfina Gómez señaló que la investigación continúa luego de la denuncia presentada por los hechos registrados en Metepec, caso que ha generado reacciones de distintas autoridades y organismos.

Cabe recordar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) también anunció la apertura de una investigación relacionada con la actuación del alcalde metepequense.

¿Por qué investigan a Fernando Flores?

La CODHEM informó que analiza las acciones de Fernando Flores, quien el pasado 4 de junio de 2026 ingresó al club deportivo La Asunción acompañado por escoltas armados.

El organismo explicó que la investigación busca determinar si existieron actos u omisiones de autoridad que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos, particularmente al derecho a la integridad y a la seguridad personal.

Asimismo, la comisión recordó que toda persona servidora pública tiene la obligación de conducirse con legalidad, responsabilidad, prudencia y absoluto respeto a la dignidad humana.

Por este caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también solicitó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revisar e investigar lo ocurrido en Metepec.

PAN toma distancia de Fernando Flores y respalda investigación

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) tomó distancia de Fernando Flores tras la polémica generada por los hechos en Metepec y manifestó su rechazo a la conducta atribuida al alcalde.

A través de un posicionamiento, el PAN respaldó las investigaciones que realizan las autoridades para esclarecer lo ocurrido, mientras Fernando Flores continúa en funciones como presidente municipal de Metepec.

El partido señaló que toda persona que desempeña un cargo público debe asumir las consecuencias jurídicas de sus actos, independientemente de su cargo, posición o afiliación política.

Asimismo, sostuvo que corresponde el esclarecimiento pleno de los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, la aplicación de las sanciones previstas por la ley.