Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de aparecer en redes sociales vistiendo un saco Dios valuado en más de 50 mil pesos.

De acuerdo con la información, el alcalde de Metepec salió a pedir disculpas por su comportamiento exhibido en un video del club deportivo La Asunción, donde habría participado en un altercado violento.

Fernando Flores, alcalde de Metepec, reaparece con saco Dior valuado en más de 50 mil pesos

Tras el polémico altercado de Fernando Flores, el alcalde de Metepec reapareció en redes sociales para pedir una disculpa, sin embargo, volvió a ser criticado por portar un saco de la lujosa marca Dior.

Fernando Flores, alcalde de Metepec, reaparece con saco Dior valuado en más de 50 mil pesos (Captura de pantalla)

Las fotografías del alcalde de Metepec, comunidad del Estado de México, comenzaron a circular en redes sociales acompañadas de señalamientos sobre el costo de la prenda, que oscila en 50 mil pesos.

En su video, Fernando Flores ofreció disculpas y explicó que acudió al club deportivo para solucionar un conflicto, pero las imágenes se habían malinterpretado por la presencia de personas armadas.

Fernando Flores, alcalde de Metepec, reaparece con saco Dior valuado en más de 50 mil pesos (Redes sociales)

Sin embargo, las fotos del costoso saco Dios han alimentado nuevamente el debate en redes sociales sobre la imagen pública de Fernando Flores y cuestionamientos sobre su administración en Edomex.

Fernando Flores Fernández no ha emitido una postura específica sobre los señalamientos relacionados con la prenda ni sobre el valor que se le atribuye en las publicaciones que circulan en internet.