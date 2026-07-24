Atlante vs América marcará el debut como local de los Potros de Hierro en el Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega el viernes 24 de julio a las 21 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.

Partido: Atlante vs América

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+

Atlante perdió con Necaxa en la Jornada 1 de la Liga MX. (Alex Avalos / MEXSPORT)

Atlante vs América: a qué hora ver la Jornada 2 de la Liga MX

Atlante vs América se jugará en el Estadio Banorte el viernes 24 de julio a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Atlante vs América: ¿Dónde ver la Jornada 2 de la Liga MX?

El Atlante vs América, partido de la Jornada 2 de la Liga MX, será transmitido por Canal 7, ESPN y Disney+.

Partido: Atlante vs América

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+

América venció a Querétaro y consiguió su primera victoria del Apertura 2026. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron Atlante y América en sus partidos de la Jornada 1 de la Liga MX?

Atlante debutó con derrota en su regreso a la Liga MX en la Jornada 1 del Apertura 2026.

Necaxa 2-1 Atlante fue el resultado en la Jornada 1 de la Liga MX, y los Potros buscarán sumar puntos ante el América.

América derrotó 1-0 a Querétaro en el debut de Guillermo Almada a la dirección técnica de las Águilas.