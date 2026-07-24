José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua de CDMX, afirmó que “no hay nada que ocultar” ante las acusaciones de Movimiento Ciudadano sobre irregularidades en obras contra inundaciones.

“Son más de 300 acciones y obras las que estamos haciendo y no hay nada que ocultar”. José Mario Esparza

En entrevista con Mario Ávila, José Mario Esparza sostuvo que toda la información sobre las obras para mitigar las inundaciones en CDMX es pública y se puede rastrear la autorización de cada pago realizado.

José Mario Esparza afirma que “no hay nada que ocultar” respecto a obras contra inundaciones en CDMX

Movimiento Ciudadano acusó al gobierno de la Ciudad de México (CDMX) de desviar recursos a través de las obras que se realizan contra inundaciones, además de la falta de transparencia.

“No hay nada que ocultar”, afirma José Mario Esparza sobre obras contra inundaciones en CDMX (Cuartoscuro / Estrella Josento)

Ante estas acusaciones, Esparza abrió un espacio de diálogo con el partido para explicar con detalle los datos abiertos sobre las obras contra las inundaciones, reiterando que “no hay nada que ocultar”.

José Mario Esparza atribuyó los señalamientos de Movimiento Ciudadano a una posible “falta de conocimiento” del detalle técnico de las obras y reiteró su disposición para aclarar cualquier duda.

Para aclarar lo anterior, el funcionario de CDMX programó una cita con el partido este viernes 24 de julio a las 11:00 a.m. Se prevé la explicación de detalles técnicos y visitas conjuntas a los sitios de las obras.

Respecto al presupuesto para infraestructura hídrica, José Mario Esparza detalló que este creció a 19 mil millones de pesos en 2026, un incremento del 46% destinado a combatir los efectos de las lluvias.

El secretario José Mario Esparza reiteró el compromiso del gobierno de la CDMX para atender los problemas relacionados con las lluvias, que han aumentado durante este 2026.