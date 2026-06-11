Accionistas del club deportivo en Metepec desmintieron la versión de que Fernando Flores sea dueño del establecimiento, versión que difundió el alcalde para aclarar su intervención en la riña de hace unos días.

En entrevistas, Fernando Flores señaló que acudió al club deportivo en Metepec para detener una riña familiar que habían desatado sus sobrinos y afirmó que el lugar era propiedad de su familia.

Salvador Núñez Hernández, abogado de los socios, señaló que Fernando Flores y su familia poseen menos del 5% de las acciones del club deportivo en Metepec, por lo que no pueden llamarse dueños.

Nuevo video mostraría a Fernando Flores durante altercado en club de Metepec (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fernando Flores no es dueño del club deportivo en Metepec, asegura defensa legal de accionistas

Pese a que Fernando Flores, alcalde de Metepec, ha declarado públicamente que es dueño del club deportivo La Asunción, el abogado de los accionistas reveló información que desmiente esta versión.

El abogado Salvador Núñez encabeza una denuncia contra la administración del club deportivo, pues la familia de Fernando Flores opera la organización como un negocio familiar, aprovechando su nexos con el gobierno municipal.

Los accionistas buscan recuperar el control de la asociación al acusar que la actual administración no reparte utilidades ni dividendos, exigiendo en su lugar cuotas de mantenimiento injustificadas a pesar de su naturaleza mercantil.

Fernando Flores se ha llamado “dueño” del club deportivo en Metepec, pero el abogado sostiene que, de las mil 250 acciones de la empresa, el alcalde y su familia poseen menos del 5%.

“Ya dijo el alcalde de Metepec que el dueño de los dueños de ese club es su familia y no es cierto. Son mil 250 acciones las que están emitidas y creo que ellos no tienen ni el 5% de las acciones, pero dicen que son los dueños”. Salvador Núñez, abogados de accionistas del club

Con la demanda, los accionistas esperan que un juez del Estado de México convoque a una nueva asamblea para reformar la mesa directiva del club deportivo en Metepec y recuperar el control del negocio.

Cabe mencionar que la polémica se desató luego de que se dieran a conocer diversos videos de Fernando Flores ingresando por la fuerza al club deportivo junto a sus escoltas armados.