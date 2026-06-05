Fernando Flores, alcalde de Metepec, ofreció una disculpa pública luego de que se difundieran videos en los que aparece ingresando de manera abrupta al Club Deportivo La Asunción acompañado de escoltas armados.

El incidente se viralizó en redes sociales tras la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde se observa al edil ingresar al inmueble junto con elementos de seguridad que portaban armas largas.

“Vecinas y vecinos de Metepec y la sociedad en general, lamento profundamente lo sucedido la mañana de este jueves, hecho que se viralizó en redes sociales cuando acudí a un llamado de ayuda por un conflicto al interior del Club Deportivo, del cual soy socio” Fernando Flores, alcalde de Metepec

El alcalde se disculpó mencionando que sus acciones fueron para responder a la solución del problema lo más pronto posible.

“Desde el corazón les ofrezco una sentida disculpa a quienes consideran que mi actuar fue excesivo. Sin justificar mis acciones, debo decir que mi respuesta obedeció a la intención de solucionar lo más pronto posible el altercado que amenazaba y ponía en riesgo la integridad de los involucrados” Fernando Flores, alcalde de Metepec

Aviso importante pic.twitter.com/00uTZSCWo8 — Fernando Flores Fernández (@FerFlores_Emp) June 5, 2026

Fernando Flores asegura que atenderá cualquier investigación por los hechos

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 4 de junio, cuando Fernando Flores ingresó al Club Deportivo La Asunción acompañado de escoltas armados.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, el incidente habría derivado de un conflicto entre particulares en el que presuntamente estuvo involucrado Luis Flores, hermano del alcalde.

Tras la polémica generada, el presidente municipal aseguró que colaborará con cualquier autoridad que requiera información sobre lo ocurrido.

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, Fernando Flores afirmó que se mantendrá atento a cualquier requerimiento legal derivado de estos hechos.

“Estaré atento y con total disposición para atender cualquier requerimiento que se me haga por estos hechos” Fernando Flores, alcalde de Metepec

El alcalde también sostuvo que su intervención ocurrió tras recibir un llamado relacionado con un conflicto entre particulares.

“Debo recalcar que mi intervención se dio ante un asunto entre particulares, lo que me impulsó a actuar con la finalidad de conservar el orden y la paz” Fernando Flores, alcalde de Metepec

Sheinbaum solicita investigación sobre actuación del alcalde de Metepec

La controversia alcanzó el ámbito federal luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informara que solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, revisar lo ocurrido y determinar las circunstancias de la actuación del alcalde y de sus escoltas.

“Le pedí al secretario de seguridad que analizará el caso. Primero la actitud, ustedes saben que siempre hemos hablado de la humildad de cualquier servidor público, lo primero que tienen que ser es humilde, sencillo, no prepotente, no soberbio, y la entrada a este lugar fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sanciones o procedimientos derivados del incidente.

Fernando Flores promete continuar con su agenda de trabajo pese a irrupción en club deportivo

Pese a las críticas generadas por su actuación, Fernando Flores aseguró que continuará desempeñando sus funciones al frente del gobierno municipal en el Estado de México.

“Seguiré trabajando con toda dedicación y atendiendo la agenda laboral en beneficio de las familias de Metepec” Fernando Flores, alcalde de Metepec

El caso continúa generando reacciones en redes sociales y entre actores políticos, mientras se espera el resultado de las investigaciones que puedan emprender las autoridades competentes.