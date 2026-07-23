Usuarios en redes sociales han reportado fallas de internet y en los servicios de Izzi en México durante la tarde del jueves 23 de julio de 2026.
El pico de quejas se registró a las 16:44 horas, cuando cientos de usuarios comenzaron a reportar:
- Intermitencias
- Lentitud
- Pérdida total de conexión
Según el monitoreo en tiempo real de Downdetector, las principales quejas de los usuarios fueron por:
- 47% fallas en el internet de banda ancha
- 42% por problemas en la red WiFi
- 10% por dificultades con el internet móvil
¿Se cayó Izzi en México? Empresa no se ha posicionado
Hasta el momento, Izzi no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la falla.
De igual forma, tampoco se ha dado a conocer el tiempo estimado de restablecimiento del servicio.
Varios usuarios han intentado comunicarse con Izzi para obtener una solución a las fallas, pero solo se les sugiere reiniciar el módem.
Para recibir una atención más personalizada, el servicio de Ayuda Izzi sugiere contactarlos directamente a través de su página de Facebook Izzi Telecom.
¿Qué hacer si no tengo internet Izzi?
Para restablecer la conexión a internet Izzi, la empresa recomienda a sus usuarios realizar las siguientes opciones:
- Verifica que estás conectado a la red de la ONT o módem
- Desconectar la ONT o módem de la alimentación eléctrica, esperar 30 segundos y volverse a conectar
- Reiniciar valores de fábrica a la ONT o al módem; presiona el orificio que dice reset durante 30 segundos y conéctate
Sin embargo, usuarios aseguran que ninguna de esas opciones ha servido en la caída del 23 de julio.