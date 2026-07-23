Usuarios en redes sociales han reportado fallas de internet y en los servicios de Izzi en México durante la tarde del jueves 23 de julio de 2026.

El pico de quejas se registró a las 16:44 horas, cuando cientos de usuarios comenzaron a reportar:

Intermitencias

Lentitud

Pérdida total de conexión

Según el monitoreo en tiempo real de Downdetector, las principales quejas de los usuarios fueron por:

47% fallas en el internet de banda ancha

42% por problemas en la red WiFi

10% por dificultades con el internet móvil

Se cae IZZI (Captura de pantalla)

¿Se cayó Izzi en México? Empresa no se ha posicionado

Hasta el momento, Izzi no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la falla.

De igual forma, tampoco se ha dado a conocer el tiempo estimado de restablecimiento del servicio.

Varios usuarios han intentado comunicarse con Izzi para obtener una solución a las fallas, pero solo se les sugiere reiniciar el módem.

Para recibir una atención más personalizada, el servicio de Ayuda Izzi sugiere contactarlos directamente a través de su página de Facebook Izzi Telecom.

Ayuda Izzi (Izzi )

¿Qué hacer si no tengo internet Izzi?

Para restablecer la conexión a internet Izzi, la empresa recomienda a sus usuarios realizar las siguientes opciones:

Verifica que estás conectado a la red de la ONT o módem Desconectar la ONT o módem de la alimentación eléctrica, esperar 30 segundos y volverse a conectar Reiniciar valores de fábrica a la ONT o al módem; presiona el orificio que dice reset durante 30 segundos y conéctate

Sin embargo, usuarios aseguran que ninguna de esas opciones ha servido en la caída del 23 de julio.