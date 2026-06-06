La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) emitió un pronunciamiento oficial en el que exigió la destitución de Fernando Flores como alcalde de Metepec.

“(Se) exigió hoy la separación inmediata del cargo del presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, luego de que este llegara acompañado de un grupo armado a irrumpir en un club deportivo y golpear a un ciudadano” Grupo Parlamentario de Morena en Congreso CDMX

Así lo demandó la bancada morenista al pronunciarse en torno al incidente en el que presuntos escoltas del presidente municipal, irrumpieron en un club deportivo para golpear a un ciudadano.

Tras acusar una actitud soberbia y prepotente por parte de Fernando Flores, el grupo parlamentario también demandó que el Partido Acción Nacional (PAN) responda por lo ocurrido con el alcalde.

Morena acusa actitud “soberbia y prepotente” de Fernando Flores, alcalde de Metepec (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Diputados de Morena CDMX exigen destituir a Fernando Flores como alcalde de Metepec

La noche del 4 de junio de 2026, un grupo de hombres armados entró al Club Deportivo La Asunción ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México, para someter y golpear a un ciudadano.

En videos que se difundieron en redes sociales se mostró que entre los individuos se encontraba el alcalde Fernando Flores, quien participó de forma directa en la agresión.

Ante lo ocurrido, la bancada de Morena en el Congreso de la CDMX emitió un comunicado con el que se pronunció contra de lo ocurrido y exigió la destitución de Fernando Flores como alcalde de Metepec, Estado de México.

“Cuando un alcalde utiliza su poder para intimidar, deja de representar a la ciudadanía y representa el peor rostro de la política: la soberbia del poder” Grupo Parlamentario de Morena en Congreso CDMX

A nombre de la fracción parlamentaria, el vocero Paulo Garcia rechazó la “actitud soberbia y prepotente” que exhibió el presidente municipal del que acusó, llegó con un “grupo armado a irrumpir”.

Luego de culpar directamente al alcalde de participar en la agresión, el portavoz acusó que Fernando Flores dejó de “representar a la ciudadanía” y ahora representa el peor rostro de la política.

En ese sentido, insistió en la exigencia de destitución al señalar que cuando un servidor público recurre a la violencia, “traiciona” su mandato y pierde toda legitimidad para continuar en funciones.

Nos unimos a la condena pública a la prepotencia, abuso de autoridad y violencia de @FerFlores_Emp



Debe separarse del cargo inmediatamente. #PanistasRompanElPacto pic.twitter.com/qe37BX3tQW — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) June 5, 2026

Morena CDMX llama al PAN a responder por alcalde de Metepec

Al exigir la destitución de Fernando Flores como alcalde de Metepec, el vocero de la bancada de Morena CDMX también emplazó al PAN a responder por el incidente.

“Pedimos que el panismo rompa el pacto de impunidad entre sus politicos prepotentes y violentos. Nadie merece soportar estas actitudes” Grupo Parlamentario de Morena en Congreso CDMX

Sobre ello, resaltó que el PAN debe romper el “pacto de impunidad” que prevalece entre sus políticos, pues ningún ciudadano debe soportar las actitudes de prepotencia y violencia.

Finalmente, Paulo García llamó a las autoridades competentes del Estado de México a que pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar que lo ocurrido no quede sin consecuencias.