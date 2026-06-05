Fernando Flores Fernández es el alcalde de Metepec en el Estado de México de 2021 a 2027.

Recientemente el alcalde de Metepec se ha visto en vuelto en la polémica al ser captado por cámaras de seguridad ingresando al club deportivo La Asunción por la fuerza acompañado con escoltas fuertemente armados.

A continuación te compartimos todos los que datos públicos del alcalde de Metepec como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Fernando Flores Fernández?

Fernando Flores Fernández se convirtió en el alcalde de Metepec por el Partido Acción Nacional (PAN) tras ganar las elecciones en 2021.

Desde entonces el edil ha estado al frente del municipio de Metepec ganando la reelección en 2024, sin embargo tras la reciente polémica por su irrupción violenta al interior del club deportivo La Asunción se ha viralizado.

Ante este caso el alcalde de Metepec ofreció una disculpa pública, pese a ello, ya es investigado por las autoridades correspondientes.

¿Qué edad tiene Fernando Flores Fernández?

De acuerdo con los datos públicos disponibles de Fernando Flores Fernández, él nació un 31 de agosto de 1973, por lo que este 2026, el edil cumplirá 53 años de edad.

¿Quién es la esposa de Fernando Flores Fernández?

Según información de internet, la esposa de Fernando Flores Fernández es Iraí Albarrán Segura, quien se desempeña además como presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de Metepec, miembro activa del PAN y además es directora de finanzas de una empresa tecnológica.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Flores Fernández?

Al conocer la fecha de nacimiento de Fernando Flores Fernández como el 31 de agosto, se pude determinar que es del signo zodiacal de Virgo.

Las personas Virgo son descritas como analíticos, perfeccionistas y prácticos.

¿Cuántos hijos tiene Fernando Flores Fernández?

Se sabe que Fernando Flores, alcalde de Metepec sí tiene una hija identificada como María Fernanda.

¿Qué estudió Fernando Flores Fernández?

El máximo grado de estudios de Fernando Flores Fernández es como licenciado en Sistemas por la Universidad del Valle de México (UVM).

¿En qué ha trabajado Fernando Flores Fernández?

La trayectoria profesional de Fernando Flores Fernández ha girado en torno la tecnología, el ambiente empresarial y político.

Donde se ha desempeñado en cargos como: