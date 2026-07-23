El 18 de julio de 2026, Liliana ‘N’ fue captada maltratando a su perro Rocky en Villas de San Miguel en Saltillo, Coahuila. Ahora, la mujer fue detenida y vinculada a proceso.

Ahora, Liliana ‘N’ enfrentará hasta 8 años por maltrato animal, luego no solo de esta acción, sino de que el perro Rocky murió tras la violencia a la que lo sometió.

Liliana, dueña del perro Rocky, fue detenida por maltrato animal

Julio Loera Ruiz, el delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la región Sureste, informó que desde el 21 de julio de 2026 Liliana ‘N’ fue detenida y vinculada a proceso por haber matado a su perro Rocky.

El 18 de julio, se difundió un video en redes sociales donde se ve una camioneta que arrastra a un perro en el fraccionamiento Villas de San Miguel, cuyo nombre era Rocky.

Tras la denuncia y viralización en redes sociales por parte de los vecinos, se realizaron las diligencias pertinentes en el domicilio de Saltillo, Coahuila, llevando a la aprobación de un juez para una orden de aprehensión.

Fue así que Ruiz informó que Liliana ‘N’ había sido detenida el 21 de julio, mismo día en que se hizo su audiencia inicial y se determinó que debía ser vinculada a proceso con prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo.

Asimismo, Ruiz recordó que el juez determinó su vinculación a proceso, no solo por el video, sino por la pruebas periciales que comprobaron el maltrato animal al que Rocky fue sometido.

El perro Rocky murió tras agresión de su dueña Liliana; podría pagar con hasta 8 años en prisión

Se informó que Liliana ‘N’, la dueña del perro Rocky, fue detenida y está vinculada a proceso por maltrato animal. Sin embargo, su pena podría aumentar tras la muerte de su mascota.

Aunque en un primer instante, Liliana ‘N’ era señalada de maltrato animal, la pena ahora podría aumentar, pues el 22 de julio el director de PetsCare, el hospital donde Rocky fue atendido, informó que murió a las 9:05 am.

Según el informe de Humberto Baca, director de PetsCare, el perro Rocky tuvo secuelas neurológicas tras el arrastre que Liliana ‘N’ ejerció.

“Trauma medular agudo, este fue causado, sin duda, por las lesiones por arrastre que él sufrió, principalmente a nivel cervical”. Humberto Baca, director de PetsCare.

Ahora, la muerte del perro Rocky llevará al aumento en la pena que Lilia ‘N’ podría recibir, llegando hasta los 8 años en prisión, pues a la acusación de maltrato animal, se le suma el fallecimiento y el sufrimiento por el que pasó.