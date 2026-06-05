Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, critica la actuación de Fernando Flores, alcalde de Metepec tras irrupción violenta en el club deportivo La Asunción en el Estado de México.

Asimismo la presidenta Sheinbaum acusó que la actitud del alcalde de Metepec fue totalmente soberbia.

“Le pedí que al secretario de seguridad que analizara el caso. Primero la actitud, ustedes saben que siempre hemos hablado de la humildad de cualquier servidor público, lo primero que tienen que ser es humilde, sencillo, no prepotente, no soberbio, y la entrada a este lugar fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la presidenta de México se dan un día después del actuar violento del alcalde de Metepec en la conferencia mañanera del pueblo del viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Sheinbaum considera irrupción violenta de alcalde de Metepec como incorrecta

También en declaraciones de la presidenta Sheinbaum consideró que el actuar del alcalde de Metepec fue incorrecto.

Esto después de que Fernando Flores ingresara por la fuerza al club deportivo La Asunción en Metepec, Estado de México acompañado de escoltas que portaban armas largas de uso exclusivo del ejército, presuntamente.

Los hechos fueron captados por cámara de seguridad al interior del inmueble, así como por empleados del deportivo y los videos rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Además en los videos se observa al alcalde de Metepec agredir físicamente a un civil, que señalan que podría ser su propio hermano, identificado como Luis Flores, con el apoyo de su sobrino.

Es por ello que se generaron múltiples denuncias por esta vía. mientras que el acalde emitió una disculpa pública tratando de explicar sus acciones.

Sheinbaum pidió investigar actuar de alcalde de Metepec para ver si de cometió alguna falta o delito

Por su parte, la presidenta Sheinbaum pidió directamente a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revisar el actuar del alcalde de Metepec.

De igual forma la presidenta Sheinbaum pidió a las autoridades correspondientes investigar al alcalde de Metepec, para ver si cometió alguna falta o delito tras su actuación violenta, de acuerdo con el marco de las leyes vigentes.