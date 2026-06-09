Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, reveló que el origen del conflicto en el club deportivo La Asunción fue una asunto familiar en el que estuvieron involucrados sus sobrinos.

En entrevista con Juan Manuel Jiménez, Fernando Flores explicó que no iba armado ni golpeó a nadie, pues simplemente acudió al club deportivo, del que es accionista, a detener una riña familiar.

“Yo llegué a calmar el pleito entre mis familiares. No llegué en calidad de presidente municipal”. Fernando Flores

Fernando Flores explica el origen del conflicto que desató la controversia

Sobre el conflicto en Edomex que se hizo viral, Fernando Flores detalló que recibió una llamada de su hermano Luis informándole sobre el pleito y acudió al lugar con el único objetivo de calmar la situación.

Fernando Flores revela el origen del conflicto que desató la controversia (Fernando Flores Fernández)

Fernando Flores acudió al lugar para detener la pelea entre sus familiares y lo acompañaban sus guardias armados. El alcalde destacó que muchos funcionarios tienen esta seguridad, no es el único.

“Obviamente uno de los de los escoltas trae pistola. La gran mayoría de los presidentes municipales tenemos gente que nos resguarde por la labor que tenemos. La realidad de las cosas es que es un pleito y una situación 100% familiar”. Fernando Flores

Tras aclarar que el conflicto fue meramente familiar, Fernando Flores señaló que medios y personas con intereses políticos aprovecharon la coyuntura de las próximas elecciones para intentar desprestigiarlo.

De acuerdo con la información, el conflicto se resolvió internamente mediante una reunión familiar el sábado por la noche, donde todos quedaron en buenos términos y pasaron página en el conflicto.

El alcalde Fernando Flores ofreció una disculpa pública a cualquier ciudadano que se hubiera sentido ofendido por las imágenes que se hicieron virales, y no dio más detalles sobre el conflicto familiar.