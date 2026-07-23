Christian Ebere, delantero del Cruz Azul es buscado en Brasil por el Vasco da Gama, que quiere ficharlo para reforzar su ataque.

De acuerdo a reportes de prensa, el Vasco da Gama ya inició contactos oficiales con la directiva de Cruz Azul, para conocer las condiciones contractuales del futbolista africano.

¿Cruz Azul vendería a Christian Ebere?

Cruz Azul ha confirmado que el Vasco de Gama hizo contacto para mostrar interés por Christian Ebere, pero hasta el momento no hay una oferta formal.

Se espera que la oferta brasileña por Ebere llegue en los próximos días, y Cruz Azul no descartaría realizar la negociación con el Vasco da Gama.

Chsritian Ebere jugará el Campeón de Campeones con Cruz Azul

Christian Ebere está contemplado para jugar el partido por el Campeón de Campeones de la Liga MX, Toluca vs Cruz Azul, este sábado 25 de julio en Estados Unidos.

El atacante nigeriano solucionó sus problemas de visado y podrá entrar a Estados Unidos para jugar el partido con La Máquina.

Cabe recordar que Ebere ya jugó en el balompié brasileño tras estar con los equipos Metropolitano, Paraná Clube y Pouso Alegre.

Christian Ebere le dio el triunfo a Cruz Azul en la Jornada 2 del Apertura 2026 (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Christian Ebere le dio el triunfo a Cruz Azul sobre Puebla

El pasado martes 21 de julio, en partido de la Jornada 2 de la Liga MX, Christian Ebere entró de cambió para anotar el 2-1 con el que Cruz Azul venció a Puebla.

Ebere ha jugado en los dos partido que lleva Cruz Azul en el Apertura 2026, factor que sería tomado en cuenta por la directiva celeste para aceptar o no una oferta por el delantero.