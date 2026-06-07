El Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó del actuar del presidente municipal Fernando Flores y pidió investigar la irrupción ocurrida en un Club Deportivo de Metepec, en el Estado de México.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN lamenta y rechaza los hechos cometidos por el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores, y espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes PAN

En comunicado, el partido mostró su disposición para que se investiguen los hechos relacionados a Fernando Flores y, de ser el caso, se apliquen las sanciones que la ley establece.

Es de destacar que, aunque Fernando Flores fue electo en 2024 por la alianza “Fuerza y Corazón por el Estado de México”, conformada por PAN, PRI y PRD, los registros de militancia muestran que actualmente no pertenece al PAN.

Registros del PAN (Especial)

PAN pide investigación y las sanciones que correspondan por caso Fernando Flores

En seguimiento a la irrupción de Fernando Flores al Club Deportivo “La Asunción”, el PAN defendió que ningún partido o cargo de representación popular puede permitir que se evada la justicia.

Ningún partido político ni ningún cargo de representación popular pueden convertirse en un escudo frente a la justicia. PAN

En ese sentido, el PAN reiteró que lo que corresponde es aclarar completamente los hechos y, si se comprueban responsabilidades a Fernando Flores, aplicar las sanciones que marca la ley.

El posicionamiento del PAN ocurre dos días después de que Fernando Flores pidiera disculpas por lo sucedido y explicara que buscaba resolver “lo más pronto posible” un altercado en el club al que pertenece, sin dar más detalles.

PAN se deslinda de Fernando Flores (Especial)

Sheinbaum pidió investigar a Fernando Flores tras irrupción en club deportivo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar si el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, incurrió en alguna falta a la ley luego de irrumpir con escoltas armados en un club deportivo del Estado de México.

Durante su conferencia matutina en Coatzacoalcos, Veracruz, la presidenta calificó su actuar como “soberbio” e indicó que la investigación estaría a cargo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.