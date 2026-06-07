El Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó del actuar del presidente municipal Fernando Flores y pidió investigar la irrupción ocurrida en un Club Deportivo de Metepec, en el Estado de México.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN lamenta y rechaza los hechos cometidos por el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores, y espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes

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En comunicado, el partido mostró su disposición para que se investiguen los hechos relacionados a Fernando Flores y, de ser el caso, se apliquen las sanciones que la ley establece.

Es de destacar que, aunque Fernando Flores fue electo en 2024 por la alianza “Fuerza y Corazón por el Estado de México”, conformada por PAN, PRI y PRD, los registros de militancia muestran que actualmente no pertenece al PAN.

Registros del PAN
Registros del PAN (Especial)

PAN pide investigación y las sanciones que correspondan por caso Fernando Flores

En seguimiento a la irrupción de Fernando Flores al Club Deportivo “La Asunción”, el PAN defendió que ningún partido o cargo de representación popular puede permitir que se evada la justicia.

Ningún partido político ni ningún cargo de representación popular pueden convertirse en un escudo frente a la justicia.

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En ese sentido, el PAN reiteró que lo que corresponde es aclarar completamente los hechos y, si se comprueban responsabilidades a Fernando Flores, aplicar las sanciones que marca la ley.

El posicionamiento del PAN ocurre dos días después de que Fernando Flores pidiera disculpas por lo sucedido y explicara que buscaba resolver “lo más pronto posible” un altercado en el club al que pertenece, sin dar más detalles.

PAN se deslinda de Fernando Flores
PAN se deslinda de Fernando Flores (Especial)

Sheinbaum pidió investigar a Fernando Flores tras irrupción en club deportivo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar si el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, incurrió en alguna falta a la ley luego de irrumpir con escoltas armados en un club deportivo del Estado de México.

Durante su conferencia matutina en Coatzacoalcos, Veracruz, la presidenta calificó su actuar como “soberbio” e indicó que la investigación estaría a cargo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.