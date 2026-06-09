Fiscalía del Edomex solicita registros de escoltas de Fernando Flores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó información oficial para determinar si los escoltas que acompañaban a Fernando Flores, alcalde de Metepec, forman parte de la policía municipal o no durante los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción.

La petición surge como parte de la investigación iniciada tras la irrupción de Fernando Flores y un grupo de escoltas armados en el club deportivo La Asunción, ocurrido el pasado 4 de junio de 2026.

Por este caso, la Fiscalía del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) mantienen abiertas diversas líneas de investigación.

Como parte de las diligencias, las autoridades buscan esclarecer quiénes eran los elementos de seguridad que acompañaban al alcalde de Metepec y bajo qué facultades actuaron durante el incidente.

¿Qué información solicitó la Fiscalía sobre los escoltas de Fernando Flores?

De acuerdo con un documento de la Fiscalía mexiquense, difundido por medios locales, se requirió con carácter de urgente a Jesús Alberto Ramírez Manzur, director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, información relacionada con los escoltas de Fernando Flores y su posible vínculo con la corporación municipal.

Entre los datos solicitados se encuentran:

Cualquier registro, parte de novedades, reporte de auxilio o solicitud de apoyo relacionado con los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción.

Confirmar o negar si el círculo de seguridad que resguarda al presidente municipal de Metepec depende de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.

Precisar si el 4 de junio de 2026 Fernando Flores contó con elementos de seguridad pertenecientes a la corporación municipal.

En caso de que los escoltas estuvieran adscritos o vinculados a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, la Fiscalía también solicitó el expediente completo del personal asignado a dicha comisión, incluyendo:

Identificación.

Fotografía.

Datos generales de localización.

Director de la Policía de Metepec podría ser sancionado si no entrega la información de escoltas de Fernando Flores

El documento señala que la información requerida es indispensable para la investigación relacionada con Fernando Flores.

Además, advierte que el incumplimiento de la solicitud podría derivar en medidas contra el director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México.

Las medidas contempladas incluyen:

Amonestación.

Multa de 20 a 5 mil días de salario mínimo vigente al momento de cometerse la falta.

Auxilio de la fuerza pública.

Arresto hasta por 36 horas.

La Fiscalía busca determinar si los escoltas que participaron en los hechos actuaban como elementos oficiales de la Policía Municipal de Metepec o si pertenecían a un esquema de seguridad distinto al autorizado por la corporación.