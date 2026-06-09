Un nuevo video de la riña en el club deportivo La Asunción contradice la versión de Fernando Flores, alcalde de Metepec, en la que afirmó que solo intervino para detener el conflicto, pues se trataban de sus familiares.

En entrevista con Juan Manuel Jiménez, Fernando Flores explicó que no golpeó a nadie ni iba armado cuando acudió al club deportivo. Sin embargo, un nuevo video revelaría detalles que el alcalde no dio.

Nuevo video de riña en club deportivo revela detalles que discrepan con versión de Fernando Flores

A través de redes sociales se ha divulgado un nuevo video de la pelea que se dio en el club deportivo de Metepec, comunidad del Estado de México, que se hizo viral por la participación de Fernando Flores.

Video muestra a Fernando Flores, alcalde de Metepec, entrando con escoltas a club deportivo (Especial)

Fernando Flores ofreció disculpas por las imágenes, explicó que el origen de la pelea fue un asunto 100% familiar y reiteró que no agredió a nadie, pues su objetivo era detener la riña.

Sin embargo, un nuevo video revela que Fernando Flores ingresó al club deportivo de una forma eufórica y estuvo a punto de lanzarse a los golpes, acto que fue evitado por sus guardias, quienes lo detuvieron.

El nuevo video muestra que uno de sus escoltas lo tuvo que sujetar para evitar que se uniera a la riña y lo llevó a la salida. Parte de sus guardias de seguridad permanecieron en el lugar.

Nuevo video de la riña en club deportivo contradice versión de Fernando Flores (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que Fernando Flores asegura ser uno de los dueños del club deportivo de Metepec, ya que posee acciones junto a sus hermanos. Asimismo, ha reiterado que el video fue sacado de contexto.

Tras aclarar que el conflicto fue meramente familiar, Fernando Flores señaló que medios y personas con intereses políticos aprovecharon la coyuntura de las próximas elecciones para desprestigiarlo.