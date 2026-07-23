Roxana Guzmán tenía en su poder una foto en la que aparece Raúl González Martínez y que el alcalde no quería que saliera a la luz.

Así lo asegura la Fiscalía de Veracruz, quien detalló que esta foto habría sido el móvil del secuestro y asesinato de la periodista.

Una foto de Raúl González Martínez en poder de Roxana Guzmán habría ocasionado su asesinato

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía de Veracruz, Roxana Guzmán tenía en su poder una fotografía que el alcalde de Ixhuatlán del Sureste no quería que saliera a la luz.

En esta foto, apuntó la fiscalía, aparece el alcalde Raúl González Martínez portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y que el edil no quería que fuera publicada.

Para evitar que la imagen saliera a la luz, Raúl González Martínez habría hecho contacto con un líder del grupo criminal conocido como Grupo Sombra, identificado como “Shelby” o “Tommy”.

El alcalde, apunta la investigación, habría solicitado al líder criminal secuestrar y asesinar a la periodistas Roxana Guzmán.

Con este argumento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero de Raúl González Martínez para poder procesarlo penalmente.

Cebe recordar que Roxana Guzmán es una de los 6 periodistas asesinados en México hasta el 22 de julio de 2026.