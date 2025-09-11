El chofer de la pipa que explotó en puente de La Concordia en Iztapalapa, CDMX, se encuentra en situación crítica, informó Clara Brugada.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) informó la línea de investigación preliminar respecto al accidente: un posible exceso de velocidad.

“Se encuentra en situación critica y está custodiado(...) no ha habido ningún contacto con el chofer ha estado en situación delicada” Clara Brugada. Jefa de Gobierno CDMX

Se sabe que el chofer está en el Hospital Magdalena de las Salinas y bajo custodia.

Debido a su estado, el chofer de la pipa de la empresa Silza no ha declarado sobre la explosión en Iztapalapa ocurrida el 10 de septiembre que ha dejado ocho muertos y 94 lesionados.

Clara Brugada dijo que se sigue investigando para que se deslinden responsabilidades administrativas que les pudiera corresponder al chofer o a la empresa Silza.

Bertha Alcalde dijo que aún se va a determinar si el chofer de la pipa se va a judicializar, mientras se prioriza su salud tiene custodia policial.

“No se encuentra en calidad de detenido pero… existe custodia y se va a determinar si se va a judicializar” Bertha Alcalde. Fiscal CDMX

Pipa que explotó en Puente de La Concordia pudo haber circulado a exceso de velocidad

Sobre la causa que pudo haber provocado el accidente, la titular de la Fiscalía CDMX, Bertha Alcalde, dijo que son varias y que pronto estarán dando reportes preliminares.

Agregó que una de esas líneas de investigación podría ser el exceso de velocidad y en ello están trabajando peritos de diversas materias.

“Hay diversas lineas de investigación que se están realizando. En el lugar de los hechos trabajan nuestras áreas periciales en materia de criminalística, de química de incendios, de explosiones… nuestros peritos en transito terrestre… es probable que haya habido exceso de velocidad” Bertha Alcalde. Fiscal CDMX

Silza y chofer de pipa serían culpables de estos 3 delitos

Los posibles tres delitos de los que sería responsable Silza y su chofer fueron explicado por la fiscal Bertha Alcalde:

Homicidio culposo Lesiones culposas Daños la propiedad

Clara Brugada dijo que van a estar apoyando a las casi 100 familias afectadas ya que dijo son principalmente personas de escasos recursos.

Dijo que será un apoyo inicial en esta semana y posteriormente se defina un apoyo diferenciado dependiendo de las necesidades de cada persona.