El policía que rescató a abuelita y a su nieta tras la explosión de ayer miércoles en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), fue identificado como Sergio Ángel Soriano Buendía; te decimos quién es.

Sergio Ángel Soriano Buendía es el policía que auxilió a Alicia Matías Teodoro, quien protegió con su propio cuerpo a su nieta de tan solo dos años de edad durante la explosión en Iztapalapa.

Pero ¿quién es Sergio Ángel Soriano Buendía? Te decimos todo lo que se sabe del policía que rescató a abuelita y su nieta tras explosión en la alcaldía Iztapalapa del pasado miércoles 11 de septiembre.

Abuelita que salvó a su nieta de la explosión en el Puente de la Concordia está grave y con pocas posibilidades de sobrevivir (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

¿Quién es Sergio Ángel Soriano Buendía?

Sergio Ángel Soriano Buendía es un policía que recientemente se dio a conocer por su intervención durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

¿Cuál es la trayectoria de Sergio Ángel Soriano Buendía?

Sergio Ángel Soriano Buendía es policía segundo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y se encontraba cerca de donde sucedió la explosión en Iztapalapa.

Explosión en Puente de la Concordia provoca cierres viales en el oriente de la CDMX (Tomada de video)

Policía Sergio Ángel Soriano Buendía auxilió a abuelita y su nieta tras explosión en Iztapalapa

En entrevista, el policía Sergio Ángel Soriano Buendía relató que se encontraba cerca del Puente de la Concordia cuando sucedió la explosión y lo primero que sintió fue la onda de calor.

Sergio Ángel Soriano Buendía y otros elementos de seguridad corrieron al lugar de la explosión en Iztapalapa para apoyar y en su camino se encontró con la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años de edad.

Alicia Matías Teodoro cubrió a su nieta de dos años para que la explosión no la alcanzara, sin embargo, esto le provocó graves quemaduras y hasta el momento se encuentra en estado crítico.

El policía Sergio Ángel Soriano Buendía vio a la mujer caminar con su nieta en brazos, se acercó a ella y tomó a la bebé, quien todavía tenía parte de su ropa encendida.

Afortunadamente, el cuñado del policía Sergio Ángel Soriano Buendía se encontraba en el lugar de la explosión en Iztapalapa y fue él quien los llevó en motocicleta hasta un hospital.