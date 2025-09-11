Grupo Tomza, la empresa dueña de la pipa de Gas Silza que protagonizó la explosión en Iztapalapa que ha dejado 8 muertos y decenas de heridos, opera en 7 países.

Al presentar un balance de la explosión en el puente La Concordia, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmó que la pipa pertenece a Gas Silza, subsidiaria de Grupo Tomza.

Sobre la empresa que se dedica a la importación, almacenamiento, transporte, distribución y venta de Gas LP, se ha podido identificar que mantiene operaciones en 7 países.

Explosión de pipa en Iztapalapa (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa de Gas Silza involucrada en explosión, opera en México y otros 6 países

Fundada en 1961 por Tomás Zaragoza, la empresa dedicada a la distribución de Gas LP, Grupo Tomza, se ha consolidado en el sector como una de las más poderosas en México.

Lo anterior debido a que la empresa que es dueña de la pipa de Gas Silza involucrada en la explosión en Iztapalapa, ha sido investigada por monopolizar gran parte del negocio gasero en el país.

Pero Grupo Tomza no solo cuenta con presencia en el mercado nacional, debido a que a decir de la misma empresa, en la actualidad mantiene operaciones en México y otros 6 países.

De acuerdo con lo señalado por la misma empresa en su página web, además de México realiza actividades de almacenamiento, transporte y venta de Gas LP en estos 6 países de Centroamérica:

Guatemala

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Belice

Nicaragua

Con respecto a la presencia de Grupo Tomza en los demás países de la región, reportes indican que opera bajo múltiples marcas, además de que habría incurrido en actividades de control de terminales y rutas.

Es decir que no solo en México habría cometido actos contra la competencia, ya que se expone que la empresa dueña de la pipa de Gas Silza, también habría operado negocios monopólicos.

Grupo Tomza opera en 6 países de Centroamérica además de México (Grupo Tomza)

Grupo Tomza, dueña de la pipa Gas Silza involucrada en explosión tiene historial negro de accidentes

Cabe destacar que la explosión en Iztapalapa de la pipa de Gas Silza que dejó 8 muertos, no es el primer incidente de ese tipo en el que está involucrada la empresa Grupo Tomza.

A partir de diversos reportes periodísticos, se ha logrado identificar que filiales, plantas y otras operadoras de Grupo Tomza, han sufrido, choques, fugas y explosiones como las siguientes:

12 de agosto 2025, una pipa chocó en Mocorito, Sinaloa, dejando como saldo el conductor fallecido y tres heridos

4 de abril 2025, una pipa volcó en Tihuatlán, Veracruz, provocando un bloqueo en la autopista México–Tuxpan y dejando 3 heridos

20 de marzo 2024, una pipa se incendió en una zona residencial de Solidaridad, Quintana Roo, provocando la evacuación de varias familias

31 de diciembre 2021, una estación de gas explotó en Chetumal, Quintana Roo, dejando un saldo de un empleado con quemaduras graves

18 de enero 2014, una planta explotó en Tuxpan, Veracruz, dejando 2 muertos

23 de noviembre 2013, una pipa explotó en una tortillería de Mérida, Yucatán, dejando 6 muertos

15 de octubre de 2013, la planta de Gas Pronto de Grupo Tomza, explotó en Amozoc, Puebla, dejando 7 muertos y decenas de heridos