La empresa Silza, responsable del accidente de pipa en puente La Concordia, Iztapalapa, aseguró que sí cuenta con pólizas de 3 seguros vigentes.

Así lo dijo luego de que la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) había informado que la empresa no contaba con seguros registrados en lo que va de 2025.

Silza detalló en dos comunicados que los seguros con los que cuenta son de responsabilidad civil y daño ambiental, así como otras coberturas especificas relacionadas al transporte de materiales peligrosos.

Póliza de Responsabilidad Civil por uso y manejo de gas LP, vigente desde noviembre de 2024 a noviembre de 2025 de Chubb Seguros Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros, vigente desde diciembre de 2024 a diciembre de 2025 de Quálitas Póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas, vigente de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, por la empresa AXXA Seguros

Silza contradice a ASEA: Sus seguros responden al accidente de pipa en Iztapalapa

Silza dijo que las aseguradoras ya han comenzado con el proceso para responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del accidente por el cual se registraron alrededor de 70 personas heridas y 4 muertos en Iztapalapa, CDMX.

La empresa también dijo que está colaborando de manera plena y transparente con las autoridades locales y federales, así como con las actividades de Protección Civil y peritajes para el esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento de las obligaciones legales.

Silza aseguró que tiene como prioridad la atención responsable y humana de las personas afectadas.

Además, expresó condolencias a las familias de las víctimas y su pesar por el suceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum, luego del comunicado de Semarnat, dijo en su conferencia mañanera que la empresa asegura tener los seguros y que está bien que apoye a las víctimas, pero que es un hecho que no debe repetirse.

ASEA aseguró que Silza no tenía seguros ¿Quién dice la verdad?

La ASEA dijo la noche del 10 de septiembre, día de la explosión de la pipa en Iztapalapa, que iba a dar seguimiento a los hechos para que se aplique la normatividad vigente.

También que va a estudiar el tema y dará reportes técnicos para investigar por su parte la causa raíz.

En ese momento ASEA dijo que inicio a rastrear permisos y seguros relacionados con el vehículo accidentado y que no había realizado en 2025 ninguna solicitud a registro de pólizas de responsabilidad civil ni daño ambiental.

De hecho, afirmó que actualmente la empresa Silza no tenía ningún seguro vigente de ningún tipo ante la ASEA.