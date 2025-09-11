Un video demostró cómo varios conductores y personas transeúntes se salvaron de milagro de la explosión en Iztapalapa, CDMX.

Ayer miércoles 10 de septiembre, a las 14:20 horas, se registró una trágica explosión en el Puente de La Concordia en la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía Iztapalapa.

Ello debido a la volcadura de una pipa de gas, cuya fuga del inflamable provocó un incendio masivo, quemando todo lo que estaba en el área de la autopista México-Puebla.

Explosión en Iztapalapa: el video donde varias personas se salvaron de milagro

Han circulado diversos videos de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; sin embargo, uno difundido hoy jueves 11 de septiembre mostró otra perspectiva del accidente, donde varias personas se salvaron de milagro.

El video, de 36 segundos de duración, fue grabado desde una cámara al interior de un vehículo, cuyo conductor al percatarse del esparcimiento del gas, se orilló justo detrás de un autobús, a escasos metros del lugar de la explosión.

Dos personas que corrieron justo del otro lado del carril, donde se concentraba el gas, lograron correr y escapar de milagro; a uno de ellos se le incendiaron los pies, pero aparentemente logró apagar el fuego tras tirarse al suelo.

Una señora y una adulta mayor aparecieron después a cámara, también completamente ilesas de la explosión. Los vehículos que se orillaron tampoco sufrieron afectaciones aparentemente.