Un joven que resultó herido en la explosión del Puente de La Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), se encuentra en estado de gravedad y con quemaduras en 99% del cuerpo.

Ayer miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas se volcó en una vialidad de la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó una gran explosión y hasta ahora se reportan un total de 94 heridos y ocho muertos.

Según los informes más recientes, 19 de los 94 heridos ya fueron dados de alta, sin embargo, aún hay algunos con lesiones de gravedad, entre ellos se encuentra Jovani Martínez; te damos los detalles.

Joven en estado de gravedad con quemaduras en 99% del cuerpo tras explosión en Iztapalapa

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, reportó que 22 personas de las 94 que resultaron heridas se encuentran en estado crítico debido a las extensas quemaduras ocasionadas por la explosión en Iztapalapa.

Jovani Martínez, de tan solo 16 años de edad, presenta quemaduras en el 99% de su cuerpo, lo que sería un infierno para el joven, según narran sus familiares, que se mantienen en la espera de más información.

De acuerdo con la hermana del joven, Jovani Martínez se encontraba consciente cuando abordó la ambulancia; “totalmente consciente. Él sabía quién era, sabía a quién marcarle. Nos marcaron a nosotros”.

¿Quién es el dueño de Gas Silza? Pipa que provocó la explosión en Puente de la Concordia les pertenece (Israel Lorenzana vía X)

Jovani Martínez iba de regreso a casa, ahora se debate entre la vida y la muerte por explosión en Iztapalapa

Jovani Martínez es estudiante de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicada a unos minutos de donde ocurrió la explosión de la pipa de gas ayer miércoles 10 de septiembre.

En el momento del accidente, el joven viajaba en un microbús por la parte baja del Puente de La Concordia rumbo a su casa en Ixtapaluca, ruta que tomaba a diario para regresar a su casa después de la jornada escolar.

De acuerdo con la información, Jovani Martínez fue ingresado en el Hospital General de Zona No. 53, sin embargo, por la gravedad de sus heridas fue trasladado a un hospital de alta especialidad.

Una lista actualizada por Clara Brugada sobre los heridos de la explosión en Iztapalapa indica que Jovani Martínez fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas y su familia pide donaciones de sangre y oraciones.