Misael Cano, trabajador del área de Imagen Urbana, murió debido a las heridas que sufrió tras la explosión en Iztapalapa, CDMX, que se registró la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Así lo dio a conocer Paola Cano, sobrina del trabajador que compartió una publicación en redes sociales en la que informó que Misael Cano murió en la explosión en Iztapalapa.

La noticia fue confirmada por la alcaldesa, Aleida Alavez, quien también compartió un mensaje en el que expresó sus condolencias por la muerte del hombre de 39 años que iba acompañado de su hija.

Misael Cano murió tras explosión de pipa en Iztapalapa (Paola Cano / Facebook)

Misael Cano, una de las víctimas mortales de la explosión en Iztapalapa; iba acompañado de su hija

La explosión en Iztapalapa que se registró el 10 de septiembre tras la volcadura de una pipa en el puente la Concordia ha dejado un saldo de 8 muertos y decenas de heridos, varios de gravedad.

Una de las víctimas es Misael Cano Rodríguez, trabajador del área de Imagen Urbana de la alcaldía Iztapalapa que iba a acompañado de su hija, Tiffany Odette, de quien se desconoce su estado de salud.

La alcaldesa, Aleida Alavez, compartió un mensaje en sus redes en el que confirmó el fallecimiento y expresó su pésame a los familiares y compañeros de trabajo por la pérdida.