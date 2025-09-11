Te contamos quién es Cereza, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión de pipa en Iztapalapa en Puente de la Concordia.

En redes se difundió la historia de Cereza, una perrita que logró salvarse de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, la cual dejó 94 heridos y 8 muertos, según última actualización.

La perrita Cereza sobrevivió a la explosión de pipa en Iztapalapa; dio a luz a cinco cachorros

Vía Instagram, el refugio “Huellitas, amor sin fronteras” se compartió el milagro que vivió Cereza.

De acuerdo con el testimonio, la perrita Cereza “salió corriendo de la explosión” de pipa en Iztapalapa para salvar a sus cachorros.

Con quemaduras de 2° y 3er grado , Cereza logró ser rescatada. Fue sometida a una cesárea de emergencia donde nacieron 5 cachorros prematuros.

Pese a las heridas, Cereza está luchando por seguir con vida. Hasta el momento, su pronóstico es reservado.

Según detalló Huellitas, amor sin fronteras, todavía no se sabe si la perrita presenta "intoxicación por los gases o fracturas internas".

Ante tal situación, el refugio hizo un llamado a sus seguidores para que apoyaran y ayudaran con los gastos veterinarios de Cereza, ya que requiere:

Estudios y Rx para descartar fracturas

Observación médica constante

Alimento especial Nupec costal rosita (puede comprarse en Amazon)

Latas AD HIILLS también las pueden conseguir en Amazon

Apoyo para los gastos médicos

Las redes sociales se han mostrado conmovidas ante la historia de Cereza y pidieron que se hiciera todo lo posible por salvarla a ella y sus cachorros.

Incluso hubo quien agradeció la labor que está haciendo “Huellitas, amor sin fronteras”.

Reportan que perrito y paloma también sobreviven a la explosión de pipa en Iztapalapa

Además de la perrita Cereza, se reveló que un perrito y una paloma se salvaron de la explosión de pipa en Iztapalapa el 10 de septiembre.

Así lo reportó la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tanto la paloma y el perrito presentaron heridas ante el terrible incidente.

Por fortuna, los animales fueron atendidos y se pusieron bajo cuidado para que lograran su recuperación.