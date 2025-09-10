Una explosión de pipa de gas ocurrió cerca de la estación Santa Marta del Metro CDMX hoy miércoles 10 de septiembre alrededor de las 14:00 horas; hay al menos 18 heridos y ningún muerto hasta el momento.

Autoridades de CDMX, servicios de emergencia capitalinos y de otros municipios del Estado de México, mantienen las labores para sofocar el incendio de la pipa de gas.

El Jefe Vulcano Cova, director de Bomberos CDMX, informó que hasta las 16:00 horas, la pipa de combustible está al 30% de su capacidad (20 mil litros), y presenta una falla en la línea de distribución, por lo que continúa la quema controlada de combustible para erradicar la fuga.

Explosión de pipa de gas deja 18 heridos a la altura de Santa Marta CDMX

La explosión de pipa de gas, de la empresa Gas Silza, se registró sobre la Autopista México-Puebla, a la altura del Puente de la Concordia y de la estación Santa Marta del Metro CDMX, en la colonia Ermita Iztapalapa.

El incendio provocado por la explosión alcanzó varios vehículos que transitaban por la autopista, por lo que en la zona se registran varios automóviles calcinados.

Autoridades de CDMX como la jefa de gobierno Clara Brugada, junto con servicios de emergencia federales y locales, arribaron al lugar para atender el accidente.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), confirmó que 18 vehículos y una motoneta resultaron alfectados, con al menos 18 heridos y ningún muerto.

Los heridos presentan quemaduras de segundo y tercer grado, los cuales ya fueron traslados a hospitales para atender sus heridas. Como parte de estas acciones, se realizaron cinco traslados aéreos por helicópteros Cóndores.

El reporte de las autoridades CDMX es que la pipa de gas -con capacidad de 49 mil 500 litros- sufrió una volcadura, lo que provocó la explosión y posterior incendio.

Al momento hay afectaciones viales en la zona de Santa Marta, tanto en la autopista México-Puebla como en los servicios de Metro CDMX, Cablebús y Trolebús.

Por explosión de pipa de gas, hay afectaciones viales en Santa Marta

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, entre eje 6 Sur y Puente de la Concordia.

Personal de Protección Civil federal pidió a la población no acercarse al punto del accidente, como alternativas viales se encuentran la avenida Pantitlán y Avenida Texcoco.

Myriam Urzúa y Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de CDMX, descartaron que exista un riesgo actual, pero se mantienen las afectaciones viales por las labores de los servicios de emergencia. En el lugar se encuentran:

Guardia Nacional

Secretaría de Marina

Gobierno de CDMX

Bomberos de CDMX

SSC CDMX

Cruz Roja

Protección Civil

personal del ERUM

servicios de emergencia de la alcaldía Iztapalapa servicios de emergencia de Nezahualcóyotl

servicios de emergencia de Ixtapaluca

Las autoridades continúan con la atención a la explosión de pipa de gas para sofocar el fuego y evacuar a las personas, al igual que se mantienen los sobrevuelos del equipo Cóndores.

#PrecauciónVial | Permanece cerrada la vialidad en ambos sentidos de la Autopista México Puebla entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, por incendio de vehículo, servicios de emergencia laboran en el lugar. #AlternativaVial Av. Pantitlán y Av. Texcoco. pic.twitter.com/ZU78AmvuJD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

Metro CDMX, Cablebús y Trolebús con afectaciones por explosión de pipa de gas

El Metro CDMX informó la suspensión de la circulación de los trenes en la estación Santa Marta de la Línea A, con el fin de evitar la presencia de humo en sus instalaciones.

#AvisoMetro: Derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2025

El Cablebús CDMX también comunicó el servicio provisional en la Línea 2, que irá de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo, con la terminal Santa Marta sin operar.

En tanto, el Trolebús suspendió temporalmente el servicio en toda la Línea 10 de Constitución de 1917 a Santa Marta, con el fin de facilitar la circulación de helicópteros y servicios de emergencia.

En tanto, la Línea 11 del Trolebús opera con servicio provisional de Chalco hacia Parque Tejones.

#MovilidadCDMX



Suspendemos temporalmente el servicio en la totalidad de la línea 10 de Constitución de 1917 a Santa Marta para permitir el arribo y salida de helicopteros y unidades de los servicios emergencia desde nuestro Depósito de Acahualtepec. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 10, 2025

VIDEO: El momento en que explotó y se incendio una pipa de gas en Santa Marta CDMX

En redes sociales se difundió el impactante video del momento en que explotó y posteriormente se incendió una pipa de gas a la altura del metro Santa Marta de la Línea A del Metro CDMX, en la alcaldía Iztapalapa.

Las personas que se encontraban cerca de la zona del paradero de la estación comenzaron a correr y a bajarse del transporte público para refugiarse; “vámonos de aquí” se escucha gritar a la gente.

‼️INFERNAL‼️



Así la explosión en el bajo puente de la #Concordia cerca de la estación Santa Martha #Acatitla #Iztapalapa #Cdmx‼️ pic.twitter.com/TRvJVj2LIn — Fernando Cruz (@FernandoCruzFr) September 10, 2025

Nota en desarrollo...